Nutrióloga en Puebla exhibe golpiza de su exesposo: acusa que la amenazó de muerte y sustrajo a sus hijos | VIDEO

La nutrióloga September V., originaria del estado de Puebla, denunció públicamente y ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a su exesposo, el médico cirujano Armando S. C., por presunto intento de feminicidio, violencia vicaria y sustracción ilegal de menores.

De acuerdo con la denuncia, ella mantiene la guarda y custodia legal de sus dos hijos, los cuales le fueron arrebatados sin su consentimiento. A través de un video difundido en redes sociales, la víctima relató que, pese a estar separada del médico, especialista adscrito al Hospital Ángeles Puebla, continúa siendo víctima de acoso, hostigamiento y amenazas.

“Estoy viva, pero pude no estarlo”, declaró con firmeza September, quien solicitó apoyo urgente al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, así como a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante el temor por su vida y la integridad de sus hijos.

Los hechos más graves ocurrieron entre el 13 y el 16 de abril de 2025, cuando el doctor acudió a la vivienda de September bajo el pretexto de convivir con sus hijos, durante una discusión, Armando S. C. le apuntó directamente a la cabeza con un arma de fuego y dejó una bala como amenaza. Apenas días después, regresó al domicilio, la agredió físicamente y, según la víctima, envió a un tercero durante la madrugada para intimidarla, estas agresiones quedaron registradas en video y fueron compartidas públicamente por la nutrióloga como prueba.

“Las autoridades tienen esta bala como evidencia. Esa misma semana volvió a irrumpir en mi hogar, me insultó, me golpeó y luego mandó a alguien en la madrugada a intimidarme. No es solo violencia, es un intento claro de silenciarme”, aseguró.