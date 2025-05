Magistrada Ana María Ibarra: “Soy la única que no descongeló las cuentas de García Luna”

Desde el corazón del Bosque Urbano, en el emblemático Teatro La Perla, la magistrada Ana María Ibarra Olguín, originaria de esta ciudad, cerró su campaña rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una declaración.

"Soy la única que no descongeló las cuentas de Genaro García Luna”. Esta afirmación no solo marcó un momento clave en su discurso, sino que también evidenció su postura firme y crítica ante el proceder de la actual Corte y del sistema judicial en su conjunto.

La aspirante a ministra de la Suprema Corte recordó que fue gracias a una sentencia que ella misma dictó en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que se mantuvieron congelados los recursos del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualmente en proceso judicial en Estados Unidos.

“Mientras mis vecinos descongelaron los de la esposa, yo mantuve el congelamiento de las cuentas de García Luna. Esa soy yo, una persona que con técnica toma decisiones valientes al servicio de la justicia real para este país”, sostuvo.

La candidata habló de las acciones que busca implementar en el Poder Judicial, FOTO: Héctor Esparza

La Corte le falló a México: Ana María Ibarra Olguín

Ibarra Olguín, quien recorrió 22 estados del país durante su campaña, busca representar un relevo generacional dentro del máximo órgano judicial del país. En su mensaje a medios y simpatizantes, hizo una crítica directa a los jueces que, dijo, han utilizado su posición para favorecer intereses privados y del poder económico.

“La actual Corte le falló a México. No entendieron que su rol en una democracia es servir al pueblo, no a sus propios intereses. Se encerraron en una torre de marfil y se negaron a escuchar el mandato democrático de cambio”, sentenció.

Justicia con sentido social

Frente a decenas de asistentes, Ibarra destacó que su propuesta se basa en construir una justicia con equidad y sentido social.

“Aunque somos iguales ante la ley, en los hechos vivimos condiciones muy distintas. No es lo mismo enfrentar un proceso legal siendo poderoso que siendo pobre. La justicia debe ser sencilla, comprensible y accesible”, explicó.

A lo largo de su intervención, reiteró la necesidad de romper con el elitismo judicial y de acercar el lenguaje legal a la ciudadanía.

“La gente no tiene por qué saberse los artículos. Va a los tribunales con sus problemas y con esperanza”, dijo.

Una campaña ciudadana

Ibarra subrayó que su campaña ha sido completamente ciudadana: sin padrinos políticos, sin familiares en el Poder Judicial y sin respaldo de partidos. “Aquí no hay estructura partidista ni recursos públicos. Hay honestidad, trabajo y congruencia. Hemos estado entre los primeros cinco lugares en las encuestas porque la gente se identifica con lo que proponemos”, afirmó.

También denunció que las candidaturas judiciales han sido tratadas como de “segunda categoría” por las autoridades electorales y por algunas universidades que, temerosas de infringir normativas, les cerraron las puertas. “El INE impuso restricciones absurdas que han impedido que esta elección sea realmente conocida. Nos han limitado los tiempos y los espacios, pero aun así hemos llegado a la gente”, denunció. Se acerca una de las votaciones históricas en el país. FOTO: Archivo.

Ana María Ibarra Olguín hizo una crítica al Poder Judicial

Uno de los momentos más intensos del evento fue su crítica directa a la estructura del Poder Judicial. “El sistema actual ya no le sirve a nadie. Todos los sectores coinciden: indígenas en Chiapas o empresarios en San Pedro, todos dicen lo mismo. Este sistema es caro, lento, oscuro, y ya no resuelve los problemas de fondo”, argumentó.

Añadió que muchos jueces actuales actúan con soberbia y desconectados de la realidad del país. “Esta elección es histórica porque por primera vez se le pregunta a la gente: ¿Qué jueces quieres? ¿Qué ministros necesitas?”, dijo, haciendo un llamado a ejercer el voto informado este 1 de junio.

En particular, subrayó que hay sectores que están tratando de inhibir el voto. “A esos que no quieren que votemos, les digo: claro que vamos a ir a votar. No quieren que las cosas cambien porque se han beneficiado de las desigualdades del sistema. Pero ahora seremos nosotros quienes elijamos a nuestros jueces”, apuntó.

Ana María Ibarra Olguín, promete justicia para la Comarca Lagunera

Cuestionada sobre las problemáticas específicas de la Comarca Lagunera, Ibarra señaló que el rezago judicial, la inseguridad y la crisis hídrica son temas urgentes que pueden atenderse también desde el ámbito judicial. “El derecho al agua es un derecho humano básico. Puede y debe ser defendido ante tribunales. No solo se trata de leyes, se trata de dignidad”, expresó.

Recordó que aunque ahora vive en la Ciudad de México, su corazón está en Torreón, donde nació y donde aprendió a luchar por la justicia desde abajo. “Conozco esta tierra y sé lo que nos duele”, dijo.

La magistrada insistió en que esta elección marca el inicio de un nuevo modelo de comunicación entre la ciudadanía y el Poder Judicial. “Nunca antes se había visto a jueces haciendo campaña, escuchando de primera mano a la gente. A partir de ahora, la justicia debe hablar, debe dialogar y debe servir”, afirmó.

Enfatizó que, más allá de ideologías, lo que se requiere en la Corte son personas íntegras, preparadas y valientes. “La gente quiere honestidad. Por fin honestidad. Jueces que no se doblen ante el poder económico ni el poder del Estado”, concluyó.

Ana María Ibarra Olguín aparece en la boleta morada —la correspondiente a ministros y ministras— con el número 17. “Que nadie se quede sin votar. Cada sufragio cuenta más que nunca, porque se juega el futuro de la justicia en México”, fue su mensaje final antes de dirigirse al cierre cultural de campaña.

“Con técnica, valor y compromiso, vamos a cambiar la justicia desde adentro”, fue su frase de cierrre al micrófono, mientras los asistentes aplaudían de pie.