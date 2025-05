Lotería Nacional reconoce el legado de Rosario Castellanos a 100 años de su natalicio

La Lotería Nacional celebró el Sorteo Zodiaco Especial No. 1704 para conmemorar el centenario del nacimiento de Rosario Castellanos, una de las voces más influyentes de la literatura y el feminismo en México. Con esta emisión se reivindica el legado de una escritora que, con su obra, abrió nuevos caminos para la mujer y los sectores marginados de la sociedad.

En un acto encabezado por el subgerente de Presupuesto de Servicios Personales, Guadalupe Ángel Fabián Ortiz, en representación de la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, la institución resaltó la trayectoria de Castellanos: profesora universitaria, diplomática y promotora cultural, quien vivió entre Chiapas y en la Ciudad de México, y dio voz a indígenas, mujeres y pobres.

El Premio Mayor, por 11 millones de pesos, correspondió al billete signo Capricornio No. 3854, cuya serie fue dispuesta para su venta en Reynosa, Tamaulipas. El segundo premio de un millón 500 mil pesos, correspondió al billete de signo Tauro No. 4453, y fue dispuesta para su venta en Ciudad de México. El tercer premio, también por un monto de un millón 500 mil pesos, correspondió al billete de signo Libra No. 2603 y se dispuso para su venta en Ciudad de México. La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1704.pdf

Sorteo conmemorativo

La elección del “Zodiaco Especial” pone en relieve la pasión de Rosario Castellanos por las apuestas simbólicas del destino, al tiempo que refrenda el compromiso de la Lotería Nacional con las figuras que han marcado la historia cultural de México.

“Fue una de las principales precursoras del movimiento de liberación femenina, no sólo por las ideas que expuso en sus textos, sino por la capacidad con la que se desempeñó en las tareas docentes, administrativas e intelectuales, desterrando el lugar común de la mujer respecto al hombre”, dijo Fabián Ortiz.

Homenaje y memoria

Al cumplirse 100 años de su natalicio, la Lotería Nacional rindió homenaje a quien fuera una de las principales precursoras del movimiento de liberación femenina, reafirmando su lugar en la Rotonda de las Personas Ilustres y en la memoria colectiva del país.