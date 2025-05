Detienen a ex novio de Andrea Lizeth Macías Chávez, joven desaparecida en central camionera de Tepatitlán

La fiscalía de Jalisco detuvo a Víctor Arturo “N”, ex novio y presunto implicado en la desaparición de la joven Andrea Lizeth Macías Chávez en la central camionera de Tepatitlán, Jalisco.

De acuerdo con la fiscalía la última vez que se supo de la víctima fue el 31 de diciembre de 2024, cuando avisó que presuntamente había llegado a la central camionera de Tepatitlán con la intención de tomar un autobús con destino al Municipio de Capilla de Guadalupe. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Víctor Arturo “N”, ex novio de Andrea Lizeth Macías. Foto: Fiscalía de Jalisco

Ante la denuncia interpuesta por familiares, se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda y localización.

Por lo que, derivado de las diligencias, se logró establecer la posible participación de Víctor Arturo “N”, quien al parecer es su ex pareja sentimental, motivo por el cual se solicitó y cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares agravada.

Andrea Lizeth Macías Chávez desaparecida en la central camionera de Tepatitlán. Foto: FB

Su detención se registró el 21 de mayo, en las inmediaciones de la Colonia Rinconada de San Antonio, Municipio de El Salto y puesto a disposición del Juez Quinto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

El último mensaje que mandó Andrea Lizeth antes de desaparecer

Andrea Lizeth desapareció el 31 de diciembre de 2024 y desde ese entonces hasta ahora, su familia ha repartido volantes y ha pedido a los tapatíos que los ayuden a dar con el paradero de la joven.

“No sabemos nada de ella desde el día lunes 30 de diciembre 2024. Lo último que sabemos de ella fue que llegó a la central camionera de Tepatitlán y tomaría un camión hacia capilla de Guadalupe para estar con sus hijos pero nunca llegó”.

“En su último mensaje afirmó haber llegado a Tepatitlán y después ya no supimos nada de ella, intentamos localizarla, pero su celular ya no está en servicio, preguntamos con familiares y amigos pero nadie la ha visto, no llegó a su destino”, narró su hermana, Cinthya Macias.