Desmiente gobernador de Michoacán que escuelas estén en paro ante manifestaciones de la CNTE

A una semana de que al menos dos fracciones magisteriales de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se declararan en paro de labores, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, rechazó que escuelas de educación básica hayan suspendido clases.

"Nosotros estamos al 100%, no tenemos paro. Alguna escuela puede ser que no tenga clases por un asunto interno de la escuela, pero eso no es un paro sino un tema muy focalizado, alguna situación en alguna secundaria, alguna primaria, pero no tenemos ninguna escuela en paro", insistió.

Recordó que en el Centro Histórico hay un plantón de profesores: "ustedes son testigos de la fuerza que tiene y de cómo está organizado", dijo en referencia a la amplia presencia de comerciantes en la toma de la Avenida Madero.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirma que hay diálogo con los docentes

En Michoacán no se han suspendido las clases. Foto: Cuartoscuro

Señaló también que a la manifestación convocada la semana pasada por otro grupo magisterial, acudieron solo 250 personas.

"Tenemos diálogo con las fracciones, son varias, la CNTE en Michoacán está dividida más o menos entre 8 y 9 fracciones distintas, y se tiene diálogo con ellas, trabajo", afirmó Ramírez Bedolla.

De acuerdo a un informe presentado este lunes en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de las 10 mil 460 escuelas públicas de educación básica existentes en Michoacán, ninguna se encuentra en paro de labores.