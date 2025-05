Afecta paro de la CNTE a mil 375 escuelas en Guerrero; CETEG vandaliza IEPC en Chilpancingo

Ante las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mil 375 escuelas en Guerrero se encuentran en paro.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cifra representa el 13.27 por ciento de las diez mil 359 instituciones que hay en toda la entidad.

El informe presentado por la SEP este lunes, detalla que Guerrero, es uno de los ocho estados donde las protestas del magisterio afectan las clases para el alumnado, que representan el 9.8 por ciento de los planteles a nivel República.

Desde el pasado 15 de mayo, el movimiento magisterial en la entidad ha encabezado distintas manifestaciones, desde la toma de las casetas de cobro en la Autopista del Sol en los municipios de Acapulco y Chilpancingo, hasta la irrupción en edificios públicos en la capital guerrerense.

El pasado 20 de mayo, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), informó que 200 planteles en la ciudad porteña se unirían al paro como parte del movimiento nacional.

Walter Emanuel Añorve Rodríguez, responsable de la comisión política de la CETEG en Acapulco, este día precisó que en el puerto, el paro en los planteles educativos sería escalonado a partir del 29 de mayo e iniciará con una marcha en la Costera Miguel Alemán. En total 5 mil estudiantes se quedarían sin clases, durante el tiempo que dure la movilización.

Mientras que en Chilpancingo, los docentes de la Coordinadora han radicado sus manifestaciones, ante lo que han llamado “una cerrazón al diálogo” por parte del Gobierno Federal. Tan solo hoy, un grupo de la CETEG marchó y vandalizó las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC-Gro) en Guerrero.

Alrededor de las once de la mañana, los cetegistas llegaron hasta la sede del IEPC Guerrero, ubicado en el bulevar del Río Huacapa, donde derribaron las puertas de herrería que daban acceso a la explanada principal, posteriormente desalojaron a los empleados, realizaron pintas y amagaron con impedir las elecciones al Poder Judicial previstas para el domingo 1 de junio.

Otros municipios donde los docentes realizan protestas son Marquelia en la Costa Chica y Atoyac de Álvarez, en la región Costa Grande. Esta mañana, unos 300 profesores marcharon en la localidad para exigir a las autoridades que retomen las mesas de trabajo con el magisterio.

Maestros paralizan el sistema bancario en Zacatecas, realizan plantón en las entradas de las sucursales

Omar Hernández H. | Corresponsal

Este lunes fueron suspendidas las actividades de las sucursales bancarias en el estado de Zacatecas.

Maestros de toda la entidad tomaron esta medida como forma de presión hacia el gobierno federal dentro de la manifestación nacional del gremio.

La protesta también fue contra las instituciones bancarias, ya que los docentes aseguran que se enriquecen con los fondos de ahorro para el retiro, así lo expresó la maestra Areli Martínez, vocera de los docentes en paro: “El día de hoy tuvimos una toma de bancos y de centros que prestan dinero o que generan alguna ganancia a través de las afores de los maestros, está tomado básicamente todos los bancos pero no solo de Zacatecas, más bien, no solo de la capital, sino de Zacatecas en general; lo hacemos con la intención de generar un poquito más de presión y de también ver, y de que la población en general entienda que todos estos bancos se están enriqueciendo con las afores de los maestros, muchos maestros movieron sus afores ahí, ellos generan ganancias, sino de dónde sale el dinero para los préstamos, y de ese dinero pues les dan muy pocos réditos o casi nada, entonces es una manera de llamar la atención, de hacer presión para que el gobierno también nos atienda, porque nos han hecho oídos sordos, sobre todo a nivel nacional”.

La toma de bancos sorprendió a la población; además de las operaciones en ventanilla y la atención con ejecutivos de cuenta, tampoco se tuvo acceso a los cajeros automáticos en la mayoría de sucursales, una de ellas fue Annie Diaz: ¿Qué opina de la suspensión de bancos el día de hoy? “Fatal” ‘¿Afecta? “Si, si afecta… vengo allá de Santander y ocupo hacer un movimiento y me voy a quedar más, un día más en la ciudad” ¿Viene de fuera? “Si” ¿Y nada más por esto de los bancos…? “Por lo de los bancos me voy a detener”.

Los docentes ofrecieron disculpas por estos inconvenientes: “Sabemos que generamos ciertas incomodidades en la población y les pedimos que nos apoyen muchísimo, sabemos que ustedes no son los culpables, pero si al gobierno no lo presionamos de esta manera, no nos escucha, esa es la realidad; hemos entrado en esta dinámica política en la que nosotros presionamos para que ellos nos escuchen”, agregó la maestra vocera del movimiento Areli Martínez

Los maestros en Zacatecas radicalizarán sus protestas y para esta semana también se tiene contemplada la toma de casetas de cobro en las carreteras de cuota del estado, con pase libre de peaje para los automovilistas.