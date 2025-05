72 mil mdp costará congelar edad de jubilación de los maestros, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que congelar la edad de jubilación de los maestros tiene un costo de 72 mil millones de pesos, al tiempo que defendió el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

“Hay una parte de la Coordinadora (CNTE) que dice, ´pues no, derogación de la Ley del Issste de 2007 o derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, no hay de otra. Y dicen que yo lo dije, y en efecto, en un tiempo lo dije cuando estábamos en contra de esto, pero el fondo de pensiones es incluso mejor en el Fondo de Pensiones para el Bienestar es incluso mejor en el monto de las pensiones”, aseguró.

Indicó que unas de las demandas de la CNTE es la derogación de la Ley del ISSTE de 2007, aunque tampoco están de acuerdo con esa normativa “regresar a una situación previa a la del 2007, en este momento, representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado Mexicano”.

Afirmó que se pondrían en riesgo la aplicación de programas de bienestar, obras públicas, salarios de los trabajadores del Estado, entre otras consecuencias.

Cuestionó que uno de los argumentos del magisterio disidente es que sí hay recursos para atender sus demandas con “la deuda que le deben los estados del ISSSTE a la Federación”.

“Es cierto, los estados tienen deudas con el ISSSTE que no han pagado de hace muchos años pero no es porque no quiera sino porque tienen problemas porque ellos también tienen maestros estatales, no todos los maestros están federalizados y han estado cubriendo los salarios, los sueldos y la mejoría de las prestaciones de los trabajadores que están adscritos a los estados”, explicó.

Rechazó que se pueden usar el dinero de las Afores como plantea la CNTE

“La cuenta individual del retiro le pertenece al trabajador, no le pertenece al Estado, ni a los bancos, le pertenece al trabajador. Entonces, no es de que vas a tomar las cuentas de los trabajadores para financiar lo que ellos están planteando, porque hoy pues tienen un dueño esas cuentas individuales”, recalcó.

La presidenta Sheinbaum destacó que con el Fondo de Pensiones para el Bienestar se retiran con su salario completo.

“Si ganas el equivalente al salario medio del IMSS pues ya no se te va a reducir tu pensión, ya te vas a ir con tu salario completo ¿quiénes ganan eso? Alrededor del 60% de los maestros”, dijo.

“El Estado mexicano le garantiza al maestro y a la maestra, al trabajador del Estado y el trabajador del Instituto Mexicano o que está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social que si gana el equivalente al salario medio del IMSS no se va a ir con menos pensión, si no se va a ir completo su salario y algunos que ganan más se van también con completo su salario”, dijo.