Surge Lady Oxxo; agredió verbalmente a un cliente por abrir un producto antes de pagarlo | VIDEO

En redes sociales se volvió viral un video en el que se ve a una cajera de OXXO en el que agrede verbalmente a un cliente por haber abierto un refresco antes de pagarlo, aunque la persona no tenía intención de robarlo y se acercó a la caja para poder pagar este producto.

El video fue grabado por el cliente, identificado como @usuario_2..3 en TikTok, donde fue subido el video; el cliente le pidió a la cajera que le cobrará, sin embargo, ella lo llamó “ratero” y reaccionó de forma muy agresiva ante los hechos, ocasionando reacciones diversas en redes sociales.

Al momento, el video tiene más de 3.7 millones de reproducciones en Tik Tok, 239 mil reacciones y más de nueve mil comentarios, algunos dándole la razón a la cajera y otras al cliente, como Carmen Galaviz quien aseguró que la cajera tiene la razón:

“ELLA TIENE TODA LA RAZÓN, no se por que no te esperas 5 minutos para pagar, si no hay sistema si no hay para tarjeta si no hay luz si no hay cambió, que el trabajador lo pague ?..... dónde en su sano juicio está bien consumir algo antes de pagar”