Exhiben modalidad de estafa de llanta ponchada en calles de la CDMX | VIDEO

Una presunta nueva modalidad de estafa fue captada en calles de la Ciudad de México, donde señalaron a supuestos mecánicos de orquestar un engaño, lo cual lo hacen a través de señalar que una de las llantas del automóvil de la víctima se encuentra ponchada.

Luego de identificar a las víctimas, los estafadores aprovechan el alto flujo vehicular, en este caso sobre la avenida Baja California cerca del cruce con la avenida Insurgentes donde fue captado el incidente, para hacer señas a los conductores de los vehículos.

El momento de la estafa fue captado por otro automovilista cuando se percató del modus operandi de los sujetos. En el video compartido en las redes sociales, se observa cuando el presunto estafador señala a un automovilista que algo sucede con una de sus llantas.

Entre varias personas persuaden a los automovilistas para estafarlos

A través de la cuenta de TikTok Chilango Dan Vlogs, se difundió el modo de operar de los presuntos estafadores. En el clip publicado se ve a por lo menos cuatro personas, tres de ellos hombres y una mujer, quienes la mayoría de ellos van vestidos con prendas de olor negro y se cubren el rostro de manera parcial con anteojos o gorras, e incluso con cubrebocas.

Las personas se colocan en el costado derecho de la acera de la avenida Baja California que está en la alcaldía Cuauhtémoc con los límites con la de Benito Juárez. Ahí las cuatro personas insisten a los automovilistas que tienen alguna falla en alguna de sus llantas, por lo que buscan ayudarlos, pero para ello requieren que se estacionen.

La estafa a automovilistas fue captada en el cruce de Baja California e Insurgentes. Foto: IG / Chilango Dan Vlogs

De acuerdo con la cuenta de TikTok, una vez que los choferes de los carros se bajan, comienza la estafa pero sin especificar la forma. Según la cuenta de la red social china, los presuntos delincuentes han llegado a extorsionar hasta con 20,000 pesos a alguna de sus víctimas.

En el metraje de menos de 30 segundos, quedó documentado los rostros de las personas que participaron en el intento de estafa que fue grabado por otro automovilista.

Una de las víctimas relató la misma situación de la que pudo escapar: “Hace ocho años caí en su juego pero me pude librar a tiempo, en CDMX me hicieron la seña dos veces, y la tercera en Universidad entre Felix C. y Parroquia frente a Walmart, me bajé a ver qué pasaba y me metí a un estacionamiento, son o eran sus cómplices. Me fui dando cuenta y pude llamar a un amigo que afortunadamente estaba cerca… me iba a costar casi 10,000 (pesos) el tipo tenía ropa de una agencia”, resaltó.