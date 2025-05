César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la SCJN, cierra campaña en el Hemiciclo a Juárez

En el Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México, encabezó su ultima asamblea pública César Mario Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras una breve caminata acompañado por simpatizantes en avenida Juárez, afirmó que con la elección del 1 de junio se acabará y se democratizará en el Poder Judicial.

“Y tenemos la oportunidad histórica de que el 1 de junio vamos a salir a votar. Y 1 de junio vamos a acabar con la corrupción que existe dentro del Poder Judicial. Y el primero de junio vamos a demostrarles que el supremo pueblo es quien manda. Vamos a demostrarles que ese supremo pueblo es el que va a tener la oportunidad de este cambio histórico. Que vamos a democratizar al Poder Judicial y que lo vamos a hacer de la mano de quién? Del supremo pueblo. Porque quién manda? El Pueblo. Con el pueblo todo y en el Pueblo nada”, expresó.

Ante una centena de simpatizantes, el abogado acusó que la Corte “única y exclusivamente resolver a favor de empresas transnacionales, de empresas, así es, de empresas que terminan no pagando impuestos al gobierno de México”.

Cierra campaña. Foto: Noemí Gutiérrez

César Gutiérrez Priego recuerda que la elección es libre

El candidato número 49 de la boleta morada para ministro de la SCJN señaló que aunque se están repartiendo los supuestos acordeones para votar el 1 de junio, la elección es libre.

“Desde la Suprema Corte de Justicia, ¿qué hicieron? Empezaron a ponerle trabas a lo que hoy es una realidad. Esto ya es la ley, y por eso el primero disponió. No importa que hayan mandado hacer 20 o 30 o 40 millones de supuestos acordeones como guías. Yo me daría vergüenza no haber hecho campaña y que dijeran que yo voy a ganar en una votación donde la gente ni siquiera me conoce”, afirmó.

“Mandaron a hacer millones de estos. Fue tan burdo que a mí me parece que esto es un montaje. ¿Por qué? Porque la presidenta de México salió públicamente a deslindarse. ¿Qué dijo? Van a votar por quien ustedes quieran. No hagan caso de listas, no hagan caso de acordeones. ¿Por qué? Porque ella renunció al derecho constitucional que tenía de nombrar a ministras y ministros para que fuera el supremo pueblo de México”, aseguró.

Algunos de las propuestas de Gutiérrez Priego, son Justicia Accesible, acercar el Poder Judicial a la ciudadanía eliminando barreras burocráticas; Imparcialidad, garantizar que las decisiones judiciales se basan en la ley y no en los intereses políticos y personales; y Seguridad y Derechos para fortalecer la protección de los derechos humanos y la seguridad nacional. Desde un enfoque jurídico sólido.

César Mario Gutiérrez Priego nació en 1976. Es abogado con experiencia en derecho penal y militar. Es hijo de Jesús Gutiérrez Rebollo, ex general del Ejército que fue Comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, condenado a 40 años de prisión por vínculos con el narcotráfico.