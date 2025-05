Sheinbaum advierte a EU por movilizaciones de avanzar con gravamen a remesas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum rechazó el paquete fiscal de Estados Unidos que incluye un impuesto adicional a las remesas que llegan de los migrantes que trabajan allí hacía el país, este sábado 24 de mayo reiteró su defensa y advirtió que de ser necesario habrían movilizaciones al considerar injusto el gravamen del 3.5 por ciento.

"Nuestros hermanos están allá trabajan duro y pagan sus impuestos. Es injusto que, además haya un impuesto adicional por el dinero que le mandan a sus familias eso no debe ser así, entonces hicimos un llamado para nuestros paisanos que están allá", contó ante la población de Villa Hidalgo, San Luis Potosí

En la Unidad Deportiva de Villa Hidalgo, en San Luis Potosí, la mandataria reiteró la defensa a las y los mexicanos que radican en el país vecino del norte.

De ser necesario, nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México", sostuvo Sheinbaum este 24 de mayo.

La titular del Ejecutivo federal reiteró su rechazo al proyecto de presupuesto de Estados Unidos, que se discute en el legislativo de ese país y contempla un gravamen del 3.5 por ciento a las remesas.

"Y nosotros dijimos claramente que no estamos de acuerdo con eso, porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos y es injusto que además duele un impuesto por el dinero que me mandan a sus familias. Eso no debe de ser así.