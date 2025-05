Qué sabemos del apagón masivo que afecta a Tabasco ya durante 5 días

Habitantes del municipio de Villahermosa, en Tabasco, padecen un apagón masivo que suma ya 5 días y se junta con las altas temperaturas que se han registrado en los días más recientes, debido a la Ola de Calor en el país. Aunado a ello, las autoridades han reconocido que en ese estado es en donde ha habido golpes de calor en la temporada.

Hasta este sábado 24 de mayo de 2025, algunos pobladores de la capital tabasqueña continúan tratando de reportar la falta del suministro eléctrico, por lo que ha recurrido a las redes sociales para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y se termina la situación.

Corte de luz en medio de la Ola de Calor

"Tengo media hora en el teléfono y no me contestan quiero reportar la falta de luz en la villa Luis Gil Pérez centro Tabasco", "nos estamos muriendo de calor los tabasqueños y nada que viene la luz", "dónde puedo reportar que no tenemos luz desde hace ya más de dos días", fueron algunos de los comentarios que generó el apagón masivo en Villahermosa.

Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha dado mayor información sobre la causa del apagón masivo y por qué sucedió este corte en la energía eléctrica. Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud de Tabasco, Alejandro Calderón Alipi, confirmó que suman dos muertos registrados en Tabasco por golpe de calor, el último fue un hombre en el municipio de Centro, el pasado 20 de mayo, día en que inició el corte de electricidad.