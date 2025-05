Claudia Sheinbaum recibe cálido recibimiento a su llegada a Sinaloa

Con sonrisas, aplausos y palabras de aliento y música de banda sinaloense, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue recibida este sábado por sinaloenses al puerto de Mazatlán, en el inicio de su gira por el estado.

Apenas descendió de la aeronave presidencial, la Jefa del Ejecutivo Federal se dirigió hacia la salida, donde la esperaba un grupo de simpatizantes que se congregaron en la carretera. En un gesto de cercanía, Sheinbaum descendió de la camioneta que la trasladaba para saludar personalmente a quienes se dieron cita para darle la bienvenida.

En una breve entrevista, la Presidenta destacó: “Los sinaloenses, son un pueblo trabajador de primera que lo queremos mucho”, expresó

El breve encuentro, estuvo enmarcado por muestras de afecto y consignas de apoyo. Entre los presentes se encontraban adultos mayores, jóvenes y mujeres con pancartas, quienes expresaron su esperanza de que la mandataria impulse un nuevo capítulo para el estado.

Previo a su llegada al estado de Sinaloa, la mandataria de México anunció en su visita a San Luis Potosí que si Estados Unidos continuaba con su plan de gravar las remesas de mexicanos a 3.5 por ciento, ella convocaría a movilizaciones a un sector de la población que habita en ese país.

En su mensaje calificó de injusto el impuesto que forma parte de su paquete fiscal, el cual ha rechazado anteriormente por la afectación a los migrantes mexicanos, Claudia Sheinbaum considera que es un daño para los trabajadores que solo llevan el dinero a sus familias.

"Y nosotros dijimos claramente que no estamos de acuerdo con eso, porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos y es injusto que además duele un impuesto por el dinero que me mandan a sus familias. Eso no debe de ser así", resaltó.