¿Valeria Márquez fue envenenada? Esta es la nueva teoría sobre el asesinato de la influecer

A diez días del asesinato de la influencer Valeria Márquez surgió una nueva teoría del caso que ha generado una gran polémica en plataformas digitales, en la cual, se asegura que la joven influencer pudo haber sido envenenada previo al ataque armado del que fue víctima, por ello, en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Esta nueva teoría en torno al asesinato de Valeria Márquez fue difundida por el periodista, Javier Ceriani, quien aseguró que la joven de tan solo 23 años de edad podría haber estado embarazada, además, señaló que la influencer no tuvo la capacidad de reacción ante el ataque del que fue víctima debido a que existe la posibilidad de que estuviera “envenenada” y hasta señaló a una posible responsable de la intoxicación.

Valeria Márquez fue asesinada la noche del martes 13 de mayo mientras hacía una transmisión en vivo para TikTok. Foto: IG: v___marquez

¿Por qué se dice que Valeria Márquez fue envenenada?

“Valeria Márquez, dicen que estaba embarazada, dicen que la envenenó la amiga porque el café que tomó antes, no el de Starbucks, otra taza que tomó antes, tenía sustancias químicas sedantes para no tener voluntad de levantarse e irse, Valeria estaba como ‘tengo miedo, me van a matar’ pero no se levantaba de la silla, no tuvo voluntad de irse o de protegerse”, expresó Javier Ceriani durante una transmisión que realizó en su canal de YouTube.

En otro momento de la transmisión, Javier Ceriani calificó a Valeria Márquez como “buchona” debido a sus múltiples cirugías estéticas y a su lujoso estilo de vida, además, exhibió un video de la influencer en el que ventilaba que supuestamente tenía una mala relación con sus padres, asimismo, cuestionó cuál será el futuro de la fortuna de la joven empresaria y para finalizar también habló de la orientación sexual de la también modelo y puso en tela de juicio la sinceridad de su amistad con Vivian de la Torre, otra creadora de contenido que fue vinculada con este caso.

Como era de esperarse, esta nueva teoría en torno al asesinato de Valeria Márquez planteada por el periodista Javier Ceriani generó un gran revuelo en plataformas digitales, donde se originaron todo tipo de reacciones al respecto.

¿Cuál es la información oficial en torno al asesinato de Valeria Márquez?

De acuerdo con las declaraciones del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, la fiscalía del estado ha realizado más de 20 entrevistas en torno al asesinato de Valeria Márquez, de las cuales, se desprendieron tres principales líneas de investigación, las cuales no fueron ventiladas, sin embargo, todavía no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Cabe mencionar que, pese a que en redes sociales se han hecho señalamientos directos en contra de dos amigas de la influencer, así como contra una de las exparejas de la joven de 23 años, lo cierto es que la Fiscalía de Jalisco mencionó que las pruebas que han recabado no son suficientes para inculpar a una persona específica sobre este mediático crimen.