Metro de la CDMX reabre estas 2 estaciones, pese a bloqueos del CNTE

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este viernes fueron reabiertas las estaciones Boulevard Puerto Aéreo, de la Línea 1, y Oceanía, que conecta las Líneas 5 y B, tras haber estado cerradas temporalmente por concentraciones en la vía pública.

No obstante, las estaciones Terminal Aérea y Hangares, de la Línea 5, así como Zócalo-Tenochtitlan, de la Línea 2, permanecen sin servicio hasta nuevo aviso. En estos puntos, los trenes no realizan apertura de puertas, por lo que los usuarios no pueden ascender ni descender.

Puerto Aéreo y Oceanía reabren operaciones

Metro aconseja tomar precauciones hacia el AICM

El Metro hizo un llamado a las y los usuarios a tomar precauciones y planear con anticipación sus traslados, especialmente si utilizan estas rutas para conectar con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o con el Centro Histórico.

La suspensión de operaciones en las estaciones mencionadas ocurrió este viernes 23 de mayo debido a concentraciones sociales y eventos en sus inmediaciones, que podrían afectar la seguridad y el flujo peatonal.

Docentes continúan sus exigencias para abrogar la Ley del ISSSTE del 2007

Hasta el momento, el STC no ha informado una hora estimada para la reapertura total de las estaciones cerradas, pero aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía a través de sus canales oficiales.

