Mauricio Vila destaca avances en Washington contra impuesto a remesas: “Bajamos del 5% al 3.5%”

Mauricio Vila, senador del Partido Acción Nacional (PAN) e integrante de la comitiva mexicana que viajó a Washington para reunirse con congresistas y senadores de Estados Unidos para intentar frenar el impuesto a las remesas que los migrantes envían a México, señaló que a los representantes Republicanos y Demócratas se les puso sobre la mesa un tema que estaba pasando desapercibido, además les expusieron las afectaciones que tendría en la relación bilateral esta imposición.

“Fue una buena visita, se logró bajar del 5% al 3.5%, por supuesto que no es suficiente, por supuesto que no es lo que se quería, pero es un muy buen primer paso porque esto no es definitivo. Ahora tiene que pasar al Senado, y recordar que en el Congreso pasó por solo un voto”, explicó Mauricio Vila en entrevista para el programa de las “Noticias de la Mañana con Mario Maldonado”, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Indicó que este 1.5% que se logró bajar a la iniciativa sobre este impuesto a los migrantes representa 20 mil millones de pesos anuales que dejaría de pagar nuestros paisanos y que ingresarían a las bolsas de sus familiares en México.

Mauricio Vila integrante de la comitiva mexicana que viajó a Washington para intentar frenar el impuesto a las remesas. Créditos: El Heraldo de México /archivo.

Indicó que esta misión especial de senadores que trabajó de manera coordinada con funcionarios de la Embajada de México en Estados Unidos fue importante para poner sobre la mesa un tema que no se estaba discutiendo en ese momento en el poder legislativo estadounidense.