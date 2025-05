Cesan actividades en el AICM ante protesta de la CNTE

La Agencia Federal de Aviación Civil suspendió los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la presencia de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El cese momentáneo en los traslados se derivó de la toma de los accesos a las terminales 1 y 2 por parte de los docentes, aunque después de media hora se anunció una renovación a los vuelos.

Desde el AICM, los manifestantes realizaron un posicionamiento sobre la mesa de trabajo que se tenía prevista para este viernes y fue cancelada ante el amago de los docentes.

Maestros consideran que no hay voluntad para resolver problemas

Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22, afirmó que no hay voluntad política para resolver sus demandas y acusó que se burlan de sus ideales al no cumplir con sus compromisos.

Indicó que lo que buscan no es una semana más de vacaciones, sino la abrogación de la Ley ISSSTE, aunque no se han obtenido respuestas ante el diálogo.

“Este magisterio se ha cansado, por eso salimos a las calles a protestar. A la sociedad le pedimos su comprensión, porque no nos dejan opción, hemos tenido voluntad de llegar a las mesas de diálogo sin solución”, denunció.

Al grito de “si no hay solución, aquí será el plantón”, señaló que no basta con que se reconozcan las afectaciones, por lo que advirtió que no claudicarán en su objetivo y exigió una reinstalación de la mesa entre la CNTE y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Magisterio realizó acordonamiento para reforzar acciones planteadas

Mencionó que por el momento las acciones en el Aeropuerto se tratan de un simple acordonamiento; no obstante, advirtió que ante el descontento pueden incrementar las acciones planteadas.

Los presentes señalaron que la mesa de trabajo se esperaba para los primeros días del plantón que se colocó desde el 15 de mayo, por lo que exigieron un encuentro de manera inmediata: “No es para mañana, presidenta”.

En tanto, a través de sus redes sociales, las aerolíneas solicitaron a los usuarios tomar rutas alternas y comunicarse con el personal encargado para ser trasladados en vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública a un sitio con mayores vías de movilidad.