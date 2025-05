Veracruz recibirá refuerzos de seguridad durante la jornada electoral del 1 de junio, confirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo informó que en la reunión matutina del gabinete de seguridad participó la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para hablar sobre la vigilancia en el estado por la jornada electoral de 1 de junio. En la conferencia de prensa matutina, dijo que en el estado se elegirán a juzgadores, y a presidentes municipales.

La reunión con la gobernadora de Veracruz estaba programada para este miércoles, pero no pudo ingresar a Palacio Nacional por el bloqueo de la CNTE.

“Vienen muy seguidos los gobernadores a la reunión del Gabinete de Seguridad. Hoy, por ejemplo, estuvo la gobernadora de Veracruz en la mañana, Rocío Nahle, con ella vimos varios temas de Veracruz y en particular la vigilancia que se requiere porque en Veracruz va a haber elecciones no solamente para el Poder Judicial, sino también para presidentes municipales. Se ha estado en coordinación permanente, pero en particular es la vigilancia durante todo este periodo y el periodo ya directamente cercano al 1 de junio”, señaló.

Gobernadores participan en gabinetes de seguridad

La presidente señaló que en las reuniones del gabinete de seguridad han participado gobernadores de varios partidos.

“Y así ha estado aquí prácticamente todos los gobernadores. Estuvo la gobernadora de Guanajuato, ha estado dos veces en el Gabinete de Seguridad, y también el secretario de la Defensa y el secretario de Seguridad estuvieron recientemente en Guanajuato”, dijo

“Entonces, hay mucha colaboración y coordinación. Estuvo aquí hace tiempo la gobernadora de Colima, la gobernadora de Baja California ha estado dos veces, el gobernador de Tabasco ha venido. Prácticamente todos los gobernadores han estado en el Gabinete”, añadió.

Ante la campaña negra contra la elección judicial, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a las y los mexicanos acudir a las urnas el 1 de junio. En la Mañanera de este 22 de mayo, la mandataria hizo el llamado a ejercer su derecho, eligiendo a jueces, ministros y magistrados.



