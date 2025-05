Se congratula Gobierno de México por sentencia a Genaro García Luna

Con beneplácito, el Gobierno Federal recibió la noticia de que una corte civil de Miami, sentenció a el ex secretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna y a su esposa, a pagar cerca de 2 mil 500 millones de dólares por su participación en un esquema de contrataciones ilegales durante el sexenio de Felipe Calderón.

La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodriguez, quien se reunió con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, indicó que el fallo en contra del ex funcionario federal, es una buena noticia para que la administración tenga recursos, aunque se tiene que ver la letra chiquita de la sentencia emitida.

En conferencia de medios, también puntualizó que van a revisar el anuncio que dio a conocer la Embajada de Estados Unidos en el que advierten que han designado ciertas áreas de la frontera sur como áreas de defensa nacional.

Precisó que todo el gabinete de seguridad analizará esta información en el que dichas áreas se consideren como extensiones de bases militares y cualquier persona no autorizada que ingrese en estas zonas será objeto de multa, arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento.

“Veremos de qué se trata y estaremos pendientes; no es una evaluación que tiene que hacer solamente la Secretaría de Gobernación, sino todo el gabinete de seguridad de conocer bien, cuáles son los datos para poder opinar sobre el cambio que se está dando que ya había iniciado (…) no es el primer paso que se ha dado al respecto, no estoy diciendo que no es preocupante o si es preocupante, lo que digo es que hay que estar atentos”, dijo.