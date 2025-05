Marchas y bloqueos HOY, 22 de mayo, ¿en dónde se manifestará la CNTE?

Los maestros llevan una semana manifestándose, en el marco de un paro nacional docente que incluye un plantón en el Zócalo capitalino, en donde se encuentra cerrada la estación del Metro de la Línea 2. Para este jueves 22 de mayo se sabe que los maestros marcharán hacia los siguientes lugares:

SAT

BMV

Embajadas de EU Y Japón

Oficinas de Afores

AGENDA DE MOVILIZACIONES JUEVES 22 DE MAYO 2025

UNIÓN POPULAR DE VENDEDORES AMBULANTES (UPVA) “28 DE OCTUBRE”.*

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Ángel de la Independencia.

RUMBO A: Palacio Nacional.

MOTIVO: En contra de la presunta política fascista que el gobierno del estado de Puebla aplica para destruir su organización, así como para exigir justicia por los dirigentes y activistas asesinados por defender los derechos del pueblo; la devolución de las fuentes de trabajo de las que fueron despojados, y la cancelación de los operativos militares y policiacos en los mercados y centros de comercio popular.



COLECTIVA FEMINISTA “SEMILLAS DE MARIE CURIE”.

HORA: 11:30 hrs.

LUGAR: Estación “Indios Verdes”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) en Av. Insurgentes Norte s/n., Col. Santa Isabel Tola, Alc. Gustavo A. Madero CDMX.

RUMBO A: Escuela Primaria “Rabindranath Tagore” en Calz. Ticomán No. 1356, Col. Candelaria Ticomán, Alc. Gustavo A. Madero CDMX .

MOTIVO: Exigen la renuncia de una maestra de la escuela primaria “Rabindranath Tagore”, acusada de presuntamente agredir a los alumnos.



SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA NUCLEAR (SUTIN).

HORA: 17:00 hrs.

LUGAR: Parque Hundido en Av. Insurgentes Sur y Porfirio Díaz, Col. Extremadura Insurgentes, Alc. Benito Juárez CDMX Ñ.

RUMBO A: Secretaría de Energía en Av. Insurgentes Sur No. 890, Col. Del Valle, Alc. Benito Juárez CDMX.

MOTIVO: Solicitan una audiencia con autoridades de la Secretaría de Energía, con el objetivo de encontrar una solución ante la falta de respuesta favorable a su emplazamiento a huelga, ppresentado en demanda de un incremento salarial.

AHORRADORES VICTIMAS DE FRAUDE DE LA FINANCIERA CAME.

HORA: 09:00 hrs.

LUGAR: Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros en Calle Dr. La Vista y Calle Digna Ochoa y Placido Col. Doctores Alcaldia Cuauhtemoc CDMX.

MOTIVO: victimas de fraude por parte de la Financiera CAME asisten a presentar una denuncia colectiva de ahorradores.



INICIATIVA CIUDADANA.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Senado de la República.

MOTIVO: En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Familia”, se llevará a cabo el evento “¡Por un México de Familias Fuertes!”, en defensa de la vida, la familia y las libertades en el país.



USUARIOS ORGANIZADOS EN DESOBEDIENCIA CIVIL (USODEC).

HORA: 10:00 hrs

LUGAR: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Mitin “¡Porque el Pueblo Manda!”, para exigir el acceso a la energía eléctrica como derecho humano y en contra de los ministros corruptos dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



IUS DE LA TRILOGÍA FORENSE, A.C.

HORA: 11:00 hrs

LUGAR:

* Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en Anillo Periférico No. 1950, Col. Los Alpes, Alc. Álvaro Obregón

* Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2321, Col. Flor de María, Alc. Álvaro Obregón.

MOTIVO: En defensa de sus derechos laborales.

TRABAJADORES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT).

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Senado de la República.

MOTIVO: Exigen certeza laboral, liquidacion conforme a derecho y continuidad laboral en la dependencia donde sean integrados.

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 6 (CECyT) “MIGUEL OTHÓN DE MENDIZABAL” DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN).

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 6 (CECyT) Miguel Othón de Mendizábal en Calle 4 y Av. Jardín s/n., Col. del Gas, Alc. Azcapotzalco.

MOTIVO: Asamblea general para tratar con respecto al seguimiento de su pliego petitorio de demandas: renuncia de autoridades del plantel por presunta mala administración, cobertura total de docentes faltantes en todas las materias y solución inmediata a los campos clínicos para estudiante de enfermería.



BRIGADA CALLEJERA DE APOYO A LA MUJER “ELISA MARTÍNEZ”, A.C.

HORA: 18:00 hrs.

LUGAR: Secretaría de Vivienda en Calle Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco CDMX.

MOTIVO: Solicitan su inclusión en proyectos de vivienda.



COORDINADORA ANARQUISTA TEJIENDO LIBERTAD.

HORA: 20:00 hrs.

LUGAR: Palacio Nacional.

MOTIVO: En apoyo al “Paro Nacional Magisterial”, realizarán la proyección del documental “El Anarquismo y la Lucha de los Maestros”.



COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE).

HORA: Durante el dia.

LUGAR: Por definir.

MOTIVO: Realizaran el bloqueo de la terminal 1 y 2 asi como el bloqueo de circuito interior, para presionar y el la Presidenta de respuestas el dia de la reunión, a sus demandas centrales de Abrogacion de la Ley del ISSSTE del 2007 y Abrogacion de la Reforma Educativa del 2019 e Incremento salarial del 100%.

ACTIVIDADES: Se prevé que durante el transcurso del día se desplacen hacia bancos Administradores de Fondos para el Retiro (AFORE) en 100 puntos de la Ciudad de México.

PUNTOS CONFIRMADOS:

* 08:30 hrs. AFORE Pensionissste “La Viga”, Calz. de la Viga No. 1150, Col. Apatlaco, Alc. Iztapalapa

* 08:30 hrs. Oficinas del ISSSTE en Av. San Fernando No. 547, Col. Barrio San Fernando, Alc. Tlalpan y Se concentrarán en la Calz. de Tlalpan y Av. San Fernando, Col. Tlalpan Centro.



COLECTIVO HASTA ENCONTRARLES CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Barranca de Tarango, Alc. Álvaro Obregón.

MOTIVO: Continuarán con la brigada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones de la Barranca de Tarango, alcaldía Álvaro Obregón.