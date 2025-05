Incendian la casa de los presuntos agresores de Misael, un vendedor de fruta que fue golpeado en Tehuacán | VIDEO

En redes sociales se han difundido fotografías y videos de un incendio provocado en una casa del municipio de Tehuacán, en Puebla. Según los reportes, el fuego fue provocado por vecinos del municipio quienes buscaban justicia para un joven identificado como Misael, quien horas antes había sido golpeado por un hombre y su hijo tras una fuerte discusión verbal, esto por supuestamente colocar un puesto de fruta frente a su establecimiento.

La agresión contra Misael ocurrió el pasado miércoles 21 de mayo en la avenida Independencia Oriente y 25 Sur, donde dos hombres, presuntamente padre e hijo, golpearon al frutero tras una discusión ocasionada luego de que el joven instaló un puesto de fruta frente a un establecimiento propiedad de sus agresores. Todo fue grabado en video por testigos y difundido en redes sociales, donde cientos de internautas condenaron la golpiza contra el vendedor de fruta.

En las imágenes de la agresión se puede ver cómo uno de los dos hombres amenaza a Misael diciendo que “si no se quita por las buenas, será por las malas”. A pesar de que el joven intentó resistirse, fue sometido por ambos hombres, quienes lo golpearon hasta dejarlo inconsciente sobre el pavimento. El ataque duró menos de un minuto, pero la víctima perdió el conocimiento en plena vía pública, sin que nadie interviniera para detener la golpiza.

Vecinos incendian casa de los agresores de Misael

Barbarie en Tehuacán, atacan a vivienda y negocio de golpeadores del joven Misael. Hombres en moto, encapuchados, mujeres y multitud atacan a los inmuebles.

Tras los hechos violentos, la comunidad de Tehuacán decidió hacer justicia por mano propia. En las horas siguientes al ataque, vecinos, motociclistas y transeúntes se reunieron en el lugar de los hechos para manifestarse y exigir la detención de los responsables. Algunos incluso intentaron localizar a los agresores por su cuenta. Las autoridades locales prometieron una investigación a fondo, mientras que la Fiscalía General del Estado aseguró que el video sería parte fundamental de la evidencia.

Sin embargo, la situación se agravó durante la madrugada del jueves 22 de mayo, cuando un grupo de pobladores, molestos por la falta de acción inmediata, destruyó e incendió la casa donde supuestamente vivían los agresores. El inmueble, ubicado en la 11 Poniente y 8 Sur del Fraccionamiento La Concordia, quedó seriamente dañado. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Tehuacán para controlar el incendio y evitar que se propagara a otras viviendas cercanas.

Misael se recupera de sus lesiones

PVTOS MONTONEROS SOLO ASÍ PUEDEN



Un vendedor ambulante fue golpeado por dos sujetos en la Avenida Independencia casi esquina con la 25 Sur, en el municipio de Tehuacán, Puebla, los agresores, presuntamente dueños de un local cercano, atacaron al comerciante

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas por el incendio. Por el momento, los responsables del ataque a Misael no han sido localizados. Según testigos, estos cerraron su negocio y huyeron del lugar poco después del incidente. Además, algunos vecinos aseguran que ya habían tenido actitudes violentas hacia otros vendedores en ocasiones anteriores.

Ernesto Vélez Palacios, director general de Gobierno en Tehuacán, confirmó que se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía y que se está trabajando en identificar plenamente a los atacantes; aunque no reveló si ya están detenidos, o no. Señaló que se actuará conforme a la ley y que no se permitirá que actos como este queden impunes. Mientras tanto, Misael permanece recuperándose de las lesiones que sufrió como consecuencia de la golpiza de ambos sujetos.