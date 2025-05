Denuncian fallas en servicio eléctrico en cinco municipios de Chiapas

Habitantes de los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez y Tila, Chiapas, denunciaron que se quedaron sin servicio de energía eléctrica desde hace más de una semana, luego que diversas zonas del estado alcanzaran temperaturas de hasta 39 grados.

La zona más afectada es la capital chiapaneca, ya que el problema se ha reportado en las colonias Periodistas, Barrio Hidalgo, Lomas del Sur, Estrella del Oriente, Fovissste Paraíso, Las Granjas, Maya, Santa Cruz, Potinaspak, La Condesa, Belisario Domínguez, Infonavit Solidaridad, Bienestar Social, Fraccionamiento San Isidro Buena Vista, Altos del Sur y Fovissste Jardín Corona, entre otras.

De acuerdo con habitantes de Barrio Hidalgo, quienes este 22 de mayo bloquearon la 11 Calle Oriente frente al IMSS 5 de Mayo, se mantuvieron cuatro días sin energía eléctrica, provocando la descomposición de alimentos y aparatos eléctricos.

"Yo llevo 18 años viviendo en la zona, cada vez que llegaban los valores justamente en el mes de mayo no teníamos estos problemas, comenzaron a intensificarse porque empezaron a haber otros tipos de locales", argumentó Vicky Ruíz , habitante del barrio Hidalgo .

Ante ello, habitantes solicitaron el cambio de transformador, ya que la carga de energía era insuficiente para soportar, por lo que acudieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el cambio.

"Les dije que tomaran cartas en el asunto, porque se me tronó mi horno de microondas, que ya no tengo, mi refrigerador que van tres veces que lo mando a arreglar y mi lavadora. ¿Quién me recupera todo eso? Nadie", señaló Ruíz.