Contactarán a mexicano que fue enviado a Sudán condenado por asesinato, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el gobierno de México no fue informado por el de Estados Unidos de que enviaría a Sudán a un grupo de reos, entre ellos un mexicano, que fue condenado a cadena perpetua por homicidio.

A pregunta expresa en la conferencia de prensa matutina, indicó que se pondrán en contacto con Jesús Muñoz Gutiérrez para saber si desea ser repatriado a México. Ayer, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) extraditó a Sudán a un grupo de ocho reos, entre ellos el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez.

Informó que 12 de mayo de 2025, el ICE detuvo al ciudadano mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez y fue declarado culpable de asesinato en segundo grado condenado a cadena perpetua.

Este jueves, la presidenta Sheinbaum Pardo explicó que en caso de que Jesús Muñoz Gutiérrez decida regresar a México, estaría privado de su libertad.

“Es un ciudadano mexicano que estaba detenido en Estados Unidos, acusado de homicidio, no informaron a México para su retorno a México que tiene que haber pues protocolos para su regreso, porque pues es un protocolo distinto para un ciudadano mexicano que no tiene un antecedente o que no está bajo custodia, que no está privado de su libertad, a una persona privada de su libertad donde tiene que haber un protocolo especial relacionado con seguridad y con los centros de detención.