Cocodrilos agresivos en Tampico: Bomberos piden no acercarse ni tomar fotos

Los ciudadanos en general, pero principalmente los corredores que ocupan el Parque Urbano de la Laguna del Carpintero para ejercitarse, deben evitar cualquier contacto o cercanía con los cocodrilos, pues en este momento los reptiles se encuentran en etapa de anidación lo que los hace más agresivos por estar en defensa de sus guaridas, así lo declaró el comandante del cuerpo de Bomberos de Tampico Héctor Guzmán Curiel.

Agregó que es muy común que los que se ejercitan en dicho parque intenten tomarles fotografías a los saurios por verlos cerca, e incluso siendo más temerarios hasta una selfie pretenden obtener, sin medir el poder de los cocodrilos que pueden desplazarse con rapidez cuando se trata de la defensa su nido. De hecho, una hembra cocodrilo de aproximadamente 1.60 metros fue capturada la mañana de jueves por bomberos de Tampico cuando fue avistada en el recinto ferial, muy cerca del sector del asta bandera.

Presuntamente, el reptil se encontraba en la orilla de la laguna cuidando su nido, lo que la hace más peligrosa para la ciudadanía si alguien se aproxima. Este ejemplar fue llevado al cuartel general de Bomberos de Tampico en tanto personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se encargará de buscar y proteger los huevos del reptil.

Con esto, el comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad Héctor Guzmán Curiel insistió en el llamado a todos los usuarios del Parque Urbano de la Laguna del Carpintero a no torear los cocodrilos, no tocarlos ni tampoco intentar atraparlos aunque sean crías de tamaño pequeño, porque hasta esas son peligrosas.

"Ahorita estamos en temporada de anidación, y a los corredores les recomendamos que todo lo hagan en lo que es pavimento, que no se acerquen al manglar, si llegan a caso ver un cocodrilo pues bueno nos llaman al departamento de bomberos, lo reporten para que nosotros tengamos un manejo de ellos, pedimos que no les tomen fotos, no crean que por estar lejos no les pasará nada, sí tienen la velocidad, y pueden tener un problema", puntualizó.