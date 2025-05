Claudia Sheinbaum descarta reforzar seguridad tras asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz en Tlalpan

“No, no tenemos pensado” reforzar la seguridad, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum, después del homicidio de un par de funcionarios de alto nivel del Gobierno de la CDMX.

En la Mañanera de este 22 de mayo, la mandataria abordó lo ocurrido en la Ciudad de México, donde Ximena Guzmán, secretaria particular, y José Muñoz, asesor, ambos cercanos a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Sheinbaum niega apoyo de EU para investigar doble homicidio

Esto después de que el Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señalara que lo ocurrido es una muestra de la violencia política que existe en el país. Descartó que, durante su llamada con el Presidente Donald Trump se abordara el caso.

“No hablamos de ese tema (con Trump) (...) a todos, incluido a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, no adelantar, se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio, no se puede hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones”, sostuvo desde Palacio Nacional.

