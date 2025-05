Carlos tiene una discapacidad visual, estudió en la UAT acompañado de su mamá y ahora es abogado | VIDEO

En redes sociales se hizo viral la inspiradora historia de Juan Carlos Vázquez, un alumno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) que, pese a tener una discapacidad visual, logró culminar satisfactoriamente sus estudios para convertirse en abogado, por lo que en esta nota te contamos todo lo que se sabe sobre esta motivadora historia.

La historia de Juan Carlos Vázquez se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) donde hace apenas unos días se presentó un adelanto de una entrevista que le hicieron al ahora exalumno de la carrera de Derecho y a su madre, quien fue una pieza sumamente importante para que pudiera culminar sus estudios pues ella se encargó de llevar a su hijo a clases durante el tiempo que duró la carrera.

Durante la entrevista, la madre de Juan Carlos Vázquez, cuyo nombre no se precisó, señaló que su hijo es todo lo que tiene en la vida y que siempre quiso que su heredero lograra culminar sus estudios pues ella solo pudo cursar la primaria, además, refirió que el caminó que han tenido que atravesar ha sido sumamente complicado pues no cuentan con apoyo de familiares y señaló que gracias al apoyo de sus vecinos y conocidos pudieron salir adelante.

“Yo no podía trabajar por él porque no había quién me lo cuidara, pero unas vecinas me fueron a auxiliar porque yo ya no aguantaba que a veces teníamos qué comer y a veces no. Estoy feliz porque yo hice que lograra pues terminar los estudios y no fuera como yo que no terminé la primaria, dije mi hijo tiene que lograr terminar sus estudios”, expresó la madre de Juan Carlos.

La inspiradora historia de Juan Carlos Vázquez se hizo viral en redes sociales. Foto: IG: uatmx

Juan Carlos se convirtió en abogado tras presentar su examen profesional

La tarde del miércoles 21 de mayo la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) compartió un video en el que señaló que Juan Carlos Vázquez se convirtió en abogado luego de haber realizado su examen profesional, al cual, acudió acompañado de su mamá, además, el joven que presenta una discapacidad visual contó con el apoyo y respaldo del rector de la referida institución académica, Dámaso Leonardo Anaya Alvarado.

“Acompañamos a Juan Carlos Vázquez, egresado de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) en su examen profesional, con el apoyo y respaldo de nuestro rector y de toda la comunidad UAT. Felicitamos también a su mamá, quien ha sido pieza clave en cada paso de su formación. Nos llena de orgullo ser testigos de historias que inspiran, transforman y nos recuerdan el valor del esfuerzo compartido. ¡Felicidades, abogado! ¡Eres un gran Orgullo UAT!”, escribió la casa de estudios tamaulipeca.

Luego de que se hiciera viral la historia de Juan Carlos, cientos de personas le expresaron su reconocimiento y admiración, además, hubo decenas de personas que pidieron a las autoridades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ayudar para que el joven obtenga pronto un empleo y pueda ejercer su carrera.