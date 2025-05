¿Austeridad? Secretaria de Finanzas en Durango bajo fuego por fiesta de 3 millones de pesos

El pasado 17 de mayo de 2025, Durango fue escenario de una celebración fastuosa que dejó boquiabiertos a muchos, pero no precisamente por admiración. Ruth, hija del secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, Franklin Corlay Aguilar, festejó sus XV años en un evento que muchos describen como una “boda de celebridad”. El lugar: la exclusiva Hacienda La Jacona, a solo 30 minutos de la capital duranguense. El costo: estimado en más de tres millones de pesos.

Las redes sociales se incendiaron con críticas. “Con dinero de los duranguenses”, “Qué buen sueldo percibe el secretario como para darle esos lujos a su familia”, fueron algunos de los comentarios que resumen el sentir de la ciudadanía ante una realidad que contradice el discurso de austeridad.

La fiesta contó con la mayor cantidad de lujos posibles. Foto: Freepik

Los detalles de la celebración se acumulan como una lista de excesos: dos ambientes separados (juvenil y adultos), DJ profesional, orquesta en vivo, dos o tres grupos musicales de renombre, iluminación especializada, candiles de cristal colgantes, fuegos artificiales, flores exóticas, decoraciones al estilo de producciones teatrales profesionales, y como acto estelar, un show privado del Circo Dragón, una agrupación acrobática de alto nivel que usualmente se presenta en escenarios importantes del país.

El menú fue servido a la carta por restaurantes de prestigio y con platillos de autor. Además, cada invitado recibió souvenirs personalizados: pantuflas bordadas, vasos conmemorativos, sudaderas, sacos elegantes, y accesorios para dama y caballero. Todos estos elementos encajan más con un evento financiado por una estrella del espectáculo que con el sueldo de un funcionario público.

El vestido no se quedó atrás

Y el vestido de la quinceañera, Ruth, no fue menos escandaloso: una creación del diseñador internacional Oscar Félix, quien confirmó el 5 de mayo en sus redes sociales el envío de la prenda rosa pastel con destino a Durango. El momento en que la joven desciende de una limusina blanca acompañada de chambelanes de gala se viralizó rápidamente en redes.

Autoridades no han mostrado su postura. Foto: Freepik

Aquí la pregunta que más resuena: ¿con qué recursos puede costear esto un secretario estatal? Franklin Corlay Aguilar, originario de Oaxaca, asumió su cargo en el gobierno de Durango el 19 de julio de 2024. De acuerdo con registros oficiales, percibe un salario mensual de aproximadamente 89 mil pesos, más alrededor de 50 mil pesos en prestaciones, lo que suma unos 140 mil pesos al mes.

Si uno hace cuentas rápidas, incluso suponiendo que Corlay Aguilar no gastara ni un solo peso de su salario en vivienda, alimentación, transporte, educación o cualquier otro gasto básico, necesitaría al menos 21 meses de sueldo completo para reunir los más de tres millones que algunos estiman costó el evento. La lógica elemental no cuadra. Y es ahí donde surge la sospecha razonable de un posible uso indebido de recursos públicos o ingresos que no han sido debidamente reportados.

Hasta el momento, ni el secretario Franklin Corlay Aguilar ni el gobernador Esteban Villegas Villarreal han emitido declaraciones oficiales respecto al evento. Sin embargo, la indignación social ha sido suficiente para que ciudadanos y actores políticos exijan la intervención de la Fiscalía Anticorrupción del Estado. No solo por el derroche, sino porque la opacidad con la que se manejan estos casos debilita la confianza pública y abona a un hartazgo creciente.

Un funcionario cuestionado

La ostentosa fiesta es apenas la gota que colma el vaso. Desde su llegada al cargo, Franklin Corlay Aguilar ha acumulado críticas por su desempeño. Se le señala por mantener adeudos con proveedores desde el año pasado, además de favorecer a empresas foráneas en licitaciones públicas, en detrimento de la economía local.

Tan solo a fines del mes pasado, legisladores locales denunciaron que el gasto del gobierno en empresas duranguenses ha caído 50%. En cifras concretas: de 137 millones de pesos licitados en el último semestre, apenas 58 millones se quedaron en firmas locales. Es decir, sólo 14 de cada 100 pesos del presupuesto se quedan en Durango, mientras el resto se va a compañías foráneas.

Un gobernador en aprietos

Las omisiones del secretario también salpican al gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien ha sido advertido sobre los riesgos de mantener a un funcionario con cuestionamientos crecientes y sin rendición de cuentas. La presión política aumenta: legisladores y organizaciones civiles exigen que se investigue el origen de los recursos utilizados para la fiesta, y que se tomen medidas para garantizar el uso transparente del presupuesto estatal.

La austeridad, tantas veces invocada como principio rector de la administración pública, parece haber quedado relegada al discurso. ¿Cómo puede justificar una autoridad un festejo con elementos dignos de una producción de Las Vegas mientras el estado enfrenta rezagos presupuestales y deudas con proveedores? ¿Cómo puede hablarse de desarrollo regional cuando la mitad de los recursos públicos termina fuera del estado?

Más allá del escándalo: el problema estructural

Este caso es un espejo incómodo de una realidad extendida: el dispendio privado de funcionarios públicos en medio de crisis fiscales, recortes presupuestales y discursos de eficiencia administrativa. La celebración de Ruth Corlay no solo refleja el privilegio de una familia, sino la desconexión entre los gobernantes y la población que representan.

La fiesta no es solo un hecho anecdótico ni un asunto privado. Es una señal de alerta. Una oportunidad para exigir rendición de cuentas, transparencia y justicia. Mientras miles de duranguenses enfrentan precariedades y el gobierno arrastra deudas, el secretario de Finanzas celebra con lujos imposibles de justificar solo con su sueldo.