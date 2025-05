“Yo no tenía nada”, Valeria Márquez reveló cómo obtuvo su estética a los 23 años antes de ser asesinada

El asesinato de la influencer, modelo y empresaria, Valeria Márquez, originó todo tipo de especulaciones en plataformas digitales y una de las que más polémica generó tiene que ver con el origen de su fortuna, sin embargo, antes de sufrir el mortal ataque, la joven de tan solo 23 años de edad reveló de viva voz cómo es que logró montar su exitoso salón de belleza.

El negocio de Valeria Márquez que tanta polémica ha generado es un salón de belleza llamado “Blossom, the beauty lounge”, el cual, se ubica en el número 1262 de la Avenida del Servidor Público en Zapopan, Jalisco en cuyas instalaciones la joven de tan solo 23 años de edad fue baleada por un sicario solitario el pasado martes 13 de mayo cuando la influencer realizaba una transmisión en vivo para su canal de TikTok.

Valeria Márquez tenía cerca de 600 mil seguidores en Instagram. Foto: IG: v___marquez

Valeria Márquez reveló cómo logró tener su propio negocio antes de los 23 años de edad.

La influencer tapatía regularmente realizaba transmisiones en vivo para interactuar con sus miles de seguidores y fue precisamente durante una sesión de preguntas y respuestas donde la joven modelo fue cuestionada sobre cómo es que había logrado tener su propio negocio siendo tan joven por lo que Valeria Márquez señaló que inició su negocio invirtiendo sus ahorros, sin embargo, una vez que comenzó a realizar los gastos se dio cuenta de que no le alcanzarían, por lo que optó por pedirle prestada una fuerte cantidad de dinero a su papá, cuya identidad se desconoce.

Durante su respuesta, Valeria Márquez fue enfática al señalar que el dinero que le dio su padre fue prestado, por lo que aparentemente se encontraba cubriendo esa deuda.

“Niñas yo tenía ahorrado, no sé, qué les digo, una cierta cantidad de dinero y yo fui como sacando cuentas de lo que necesitaba, de todos los productos, porque pues yo no tenía nada, o sea yo empecé a comprar todo (…) empecé a sacar cuentas y yo vi mi dinero que tenía ahorrado y decía ‘wey, ni de pedo me va a alcanzar esta chingadera’, entonces yo fui a hablar con mi papá y pues le dije lo que quería hacer y yo le pedí dinero prestado, pero me dijo ‘escucha lo que estás diciendo’ y yo cuando le digo a mi papá que me de dinero me lo da, pero cuando yo le digo ‘me prestas’ es porque se lo tengo que pagar a huevo y yo le pedí dinero prestado, mucho dinero prestado”, expresó Valeria Márquez, por lo que quedó descartado la procedencia ilícita de su negocio como se especuló en redes.

A poco más de una semana del asesinato de Valeria Márquez, se sabe que la Fiscalía de Jalisco ya realizó al menos 20 entrevistas a amigos, familiares y otros influencers cercanos a la joven de 23 años de edad y se precisó que se generaron al menos tres principales líneas de investigación, sin embargo, no hay personas señaladas directamente, no obstante, las indagatorias se mantienen activas y se espera que sea en los próximos días cuando se emita una nueva actualización del caso.