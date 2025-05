Rosas rojas y un "perdón": las claves del misterioso arreglo floral abandonado en el salón de belleza de Valeria Márquez

El caso de Valeria Márquez, la influencer asesinada en Zapopan, Jalisco, ha dado un giro que podría ayudar a las autoridades a llegar hasta el responsable del feminicidio. Fue un extraño arreglo floral, abandonado a las afueras del salón de belleza Blossom the Beauty Lounge, el que desató rumores y especulaciones entre los internautas. Y es que, aunque en el lugar se han colocado distintas ofrendas para la creadora de contendido que fue asesinada ahí, este detalle en particular robó la atención por el mensaje con el que estaba acompañado.

A través de redes sociales se han viralizado fotografías del arreglo, el cual era un ramo compuesto por rosas rojas, envueltas en un papel color negro. Sin embargo, llamó la atención que las flores venían con un cintillo color blanco, en el que se leía el siguiente mensaje: "perdón". Aunque se trata de una sola palabra, se han desatado una serie de especulaciones en torno a este arreglo, pues decenas de usuarios han señalado que podrían relacionarse con el crimen, puesto que parece ser un mensaje de arrepentimiento.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado, ni negado, que las flores estén relacionadas con el caso. Trascendió que las autoridades las aseguraron para investigar su procedencia y así encontrar una posible pista del feminicidio. Para medios de comunicación locales, habló el repartidor que entregó el arreglo florar en el salón Blossom the Beauty Lounge. Sin embargo, el hombre negó saber quién enviaba las rosas y aseguró que él solo era la persona encargada de entregarlas.

Repartidor que entregó las flores negó saber quién enviaba las flores

Márquez fue asesinada hace una semana. Foto: IG / Valeria Márquez.

Al ser cuestionado sobre la procedencia de las rosas, el hombre que las entregó negó tener conocimiento de quién enviaba las flores. El sujeto comentó que era empleado de una florería y que se le pidió tomas fotografías para enviárselas como evidencia a la persona que hizo el pedido, pero no compartió el nombre de dicha persona: "trabajo en una florería y me mandaron para que lo dejara aquí, por eso estoy cumpliendo al dejarlo (...) me dijeron que lo dejara y le tomara unas fotos, que era para la persona que falleció aquí".

Sobre este curioso detalle no se ha revelado nueva información. Cabe mencionar que no es el único obsequio que ha recibido Valeria Márquez en su salón. El lugar, donde ocurrió el feminicidio, ha sido visitado por seres queridos de la creadora de contenido, quienes le han llevado veladoras, rosas y demás objetos para recordar su memoria, esto pese a que el salón de belleza Blossom the Beauty Lounge está asegurado por la Fiscalía.

No hay detenidos por este feminicidio

Las investigaciones continúan. Foto: IG / Valeria Márquez.

Valeria Márquez fue asesinada el pasado martes 13 de mayo. La joven se encontraba en su salón de belleza Blossom the Beauty Lounge, cuando llegó un supuesto repartidor, quien aparentemente quería entregarle un regalo. Ante la mirada de sus seguidores, el sujeto le disparó en al menos dos ocasiones, dejándolo sin vida al instante. Aunque la creadora de contenido estaba transmitiendo en directo, el rostro de su agresor no sale en las grabaciones, por lo que sigue siendo un misterio quien la mató.

Las autoridades han afirmado que tienen al menos tres líneas de investigación por el caso, pero no han compartido cuáles son. De igual manera, trascendió que los amigos y familiares de Valeria ya se han estado presentando ante la Fiscalía para rendir su declaración y así ayudar a las investigaciones. Por ahora, se ha descartado que la joven estuviera relacionada con el crimen organizado y con un grupo criminal que opera en el estado de Jalisco.