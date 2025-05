Propone Congreso de Nayarit creación del Instituto de la Vejez Digna

Está iniciativa busca el reconocimiento de los derechos de los adultos mayores, uno de cada ocho personas son mayores de 60 años y se considera que hay un abandono y respeto a sus personas, por ende a sus derechos, por eso la creación del Instituto de Vejez Digna, la en encargada de esta iniciativa la diputada local por el PRI, Paola Vargas Arciniega, señaló la razón de la ley.

"Creemos que hay un abandono en el tema de los derechos, y un desconocimiento y queremos fortalecerlo. Dentro de esta iniciativa estamos sugiriendo la creación del Instituto de la Vejez Digna. El Instituto estaría encargarlo de darle difusión a los derechos, de vigilar, no solo que se cumplan por parte de las familias, sino también de las propias instituciones" manifestó Vargas Arciniega.

La iniciativa también busca que este Instituto de una protección integral, reconoció que lamentablemente se ha dado que en la familia comienza el abandono y la discriminación, hacen menos a los adultos mayores como si no tuvieran voz ni voto.

"Que haya un acompañamiento desde la familia, porque se sabe que dentro de la vivienda hay un abandono. Que no se estigmatice, 'ya creciste, ya enfermaste ya no tienes la posibilidad de tomar decisiones, ni de opinar'. Se propone también que con esta ley haya una incorporación del adulto mayor a la sociedad que no haya discriminación, y que haya espacios accesibles para ellos también hablando en el tema laboral" dijo la legisladora local.