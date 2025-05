“No estás sola” dice Claudia Sheinbaum a Clara Brugada tras reunión por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó todo el respaldo del gobierno federal a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, tras el ataque y fallecimiento de su secretaria particular, Ximena Guzmán, y su asesor, José Muñoz.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria mexicana explicó que en esta ocasión los periodistas se conectarán vía zoom a la conferencia, ya que por una protesta no lograron entrar al recinto histórico.

La titular del Ejecutivo Federal indicó que se está trabajando en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México para las investigaciones.

“Antes de iniciar la conferencia y por los hechos ocurridos ayer en la Ciudad de México, a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, que sepa que no está sola. El día de ayer estuve unos minutos con ella y estuvo aquí en Palacio Nacional. Estuvimos platicando, abrazándola y que sepa que no está sola, que el gobierno de la Ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo.