Matan a periodista Avisack Douglas en ataque armado a casa de campaña de candidata Xóchitl Tress

La periodista Avisack Douglas Coronado fue asesinada a balazos durante un ataque armado a la casa de campaña de la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Juan Rodríguez Clara, Xóchitl Tres Rodríguez, en hechos ocurridos la noche del martes 20 de mayo en la zona sur del estado de Veracruz.

La comunicadora formaba parte del equipo de campaña de la aspirante emecista, quien es conocida como exfuncionaria del gobierno priista, que encabezó Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz que cumple una pena de nueve años de cárcel en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Avisack Douglas resultó herida por impacto de bala, por lo que fue trasladada al Hospital de Oluta, donde posteriormente se reportó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Los primeros reportes indican que un balazo le entró por la espalda, salió por el abdomen, le perforó un pulmón y acabó con su vida. Ella fue jefa de prensa de la Secretaría de Salud de Veracruz en la pasada administración, que encabezó Cuitláhuac García Jiménez, cuando el titular de la dependencia estatal era Roberto Ramos Alor.

También fue reportera del Diario del Istmo, así como de diversos medios de comunicación en los municipios de Acayucan, Coatzacoalcos y Xalapa, la capital del estado.

El dirigente estatal de MC, Luis Carbonell de la Hoz, condenó el atentad y confirmó que en estos hechos murió Avisack Douglas, fotógrafa e integrante del equipo de campaña de Xóchitl Tress.

La candidata Xóchitl Tress informó a través de un comunicado en redes sociales que desde que inició este proceso electoral, en el cual me decidió participar para el legado de su difunto esposo, Gregorio Barradas, fue objeto de amenazas por parte de un grupo criminal que todos los vecinos de Rodríguez Clara tienen identificado.

Aseguró que debido a la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y del coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell, fue que la Secretaría de Seguridad Pública le asignó dos elementos de seguridad, quienes le salvaron la vida durante el atentado.

“Los elementos de seguridad que me asignaron se encontraban ahí también es que pudieron repeler la agresión, desgraciadamente estos criminales alcanzaron a dispararle a una de mis colaboradoras, la periodista Avisack Douglas Coronado a quien acompañé hasta el hospital de Oluta, Veracruz donde fue intervenida quirurgicamente, tristemente a consecuencia del impacto de la bala horas más tarde perdió la vida; a ella mi reconocimiento y cariño, honraré lo que me pidió en el trayecto al hospital”, expresó.

La candidata emecista dio a conocer que otro de sus colaboradores, quien tiene su residencia enfrente de su casa de campaña, fue herido de bala fue trasladado a un hospital del puerto de Veracruz, donde su estado de salud es delicado.

“A mis paisanos les digo que no me voy a rajar, que esto que ocurrió me motiva a redoblar esfuerzos por ellos y principalmente por sus hijos, yo también soy madre de familia y sé perfectamente lo que es vivir con el temor de que algo le pueda pasar a mi hijo y por eso es que quiero ser Presidenta Municipal, para que nadie en este municipio tenga que vivir en esa condición”, manifestó Xóchitl Tress.