Marina del Pilar aclara que no tiene más información sobre la revocación de su visa a EU

Durante la conferencia " miércoles de mañanera", la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que no cuenta con información adicional respecto a la revocación de su visa de turista para los Estados Unidos.

La mandataria estatal aseguró que ha sido completamente transparente respecto a la situación y que lo que conoce es lo que ha compartido públicamente.

"He sido totalmente transparente, he anunciado lo que sé y conozco, no ha habido más información, que ustedes conocen es la que yo conozco y no tengo más información, lo expresé de manera pública en mis redes sociales, he tenido varios eventos públicos mi agenda ha seguido desde que di el anuncio.", apuntó