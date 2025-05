Llama Claudia Sheinbaum a votar el 1 de junio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a participar en la elección judicial del 1 de junio.

—Hemos visto atentados, incluso en algunas ocasiones, el recrudecimiento de la violencia ¿usted cree que esto pueda influir en la decisión de los ciudadanos a acudir a las urnas o no tiene que ver?, se le preguntó.

—La gente va a salir a votar, aseguró.

La presidenta confió en que no haya problema el 1 de junio, “la gente va a salir a votar, y un llamado a todos, a votar, este domingo 1 de junio a votar por el Poder Judicial”.

Sin pregunta de por medio, la titular del Ejecutivo Federal reveló que un ministro que fue director del SAT tiene que resolver el caso de tres grandes contribuyentes que pagaron créditos fiscales pero ahora pretenden que se les devuelva con intereses.

Dijo que aunque por el momento se reservaría los nombres, es unos de los argumentos para sanear al Poder Judicial.

“Por cierto, les voy a platicar algo que me comentaron ayer. Está en la Corte el caso de tres grandes contribuyentes, no voy a dar los nombres de los contribuyentes, a menos que sea necesario, pero no el día de hoy. Estos contribuyentes pagaron al SAT un crédito fiscal hace muchos años y después fueron a los tribunales para decir que no estaban de acuerdo con lo que habían pagado”, detalló