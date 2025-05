La gente no sabe qué hacen jueces, ministros y magistrados: Hugo Aguilar Ortiz

Hugo Aguilar Ortiz, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que, de cara a la elección judicial, “hay mucha desinformación”.

En entrevista con Alejandro Cacho, apuntó que, en esta campaña ha hecho “trabajo de campo, visitando comunidades indígenas”, por lo que se ha percatado de que “hay mucha desinformación; la gente no sabe cómo votar, también hay desinformación en torno de la labor de jueces, ministros, y magistrados”

Subrayó que la población “conoce los poderes ejecutivo y legislativo, pero el poder judicial ha estado aislado de la ciudadanía”.

Para Hugo Aguilar Ortiz, el problema es que el poder judicial se alejó de la gente, pero “yo he caminado en la parte de abajo, he trabajado con gente recluida que no ha tenido traductor, temas agrarios sin resolver; existe una letanía de casos que no han tenido atención”.

Dijo que la reforma judicial ha generado “expectativa de que se construirá un escenario más justo”, por lo que, quienes lleguen a la Corte deberán mantener “compromiso de trabajo permanente”, además de ser “constantes en el trabajo con la gente”.

Apuntó que, quienes lleguen a la Corte, “implementaremos una nueva visión, con una nueva perspectiva” para impartir justicia, “designando juzgados y tribunales especializados”.

Dijo que modificar la comunicación entre el poder judicial y la ciudadanía es uno de los aspectos más cruciales de la reforma judicial, así como “tender puentes de diálogo con los otros poderes. Es tiempo de construirnos de manera coordinada”.

El próximo 1 de junio se llevará a cabo la elección judicial donde se elegirán a jueces, magistrados y ministros. Hugo Aguilar Ortiz aspira a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estará en la boleta morada con el número 34.