Hay diálogo permanente y no caeremos en provocaciones, asegura Sheinbaum ante bloqueos de la CNTE en Palacio Nacional

Con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hay un diálogo permanente, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la Mañanera 156, la mandataria señaló que no ve motivos para llevar acciones como la de hoy, donde se bloquearon los accesos a Palacio Nacional para impedir el acceso a los medios de comunicación.

La presidenta dijo que está en diálogo con su gabinete y los Secretarios de Estado los están recibiendo, afirmó desde el Ejecutivo. Entre los ofrecimientos está nel congelamiento de las pensiones y el aumento del 9 por ciento a su salario.

“Hay diálogo permanente y no vamos a caer en ninguna provocación”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el bloqueo de la CNTE a Palacio Nacional lo que provocó que la mañanera se realizara de forma híbrida. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, aclaró que la mayoría de los maestros están dando clases y solo el magisterio disidente está protestando. Recalcó que no habrá represión.

Señaló que los docentes que está en plantón en la capital del país son de algunos estados, “y la única manera de resolver todo es con diálogo entonces está abierta la puerta del diálogo siempre va a estar abierta la puerta del diálogo.

"Pues vamos a esperar el día de hoy tenían una reunión de nuevo con los secretarios. No, no, normalmente cuando hay una manifestación una situación así no no eran recibidos en el pasado, no me refiero al presidente López Obrador obviamente que él recibió muchísimas veces a las y los maestros de la CNTE, organizados a través de la coordinadora, pero en el pasado no recibían ni siquiera los secretarios de Estado, los recibían eran servidores públicos directores generales entonces", dijo.