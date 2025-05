Clara Brugada agradece a Sheinbaum el apoyo tras asesinato de sus colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz

Este miércoles, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, agradeció, mediante sus redes sociales, el apoyo que le ha brindado la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el asesinato de su secretaria particular, Ximena Guzmán, y de su asesor, José Muñoz.

La mandataria capitalina aseguró que se continuará trabajando para hacer justicia por la muerte de dos de sus colaboradores cercanos, quienes fueron ejecutados a balazos, la mañana del martes 20 de mayo en la intersección de calzada de Tlalpan y calle Napoleón, colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Clara Brugada cuenta con todo el respaldo del Gobierno federal para esclarecer el ataque en el que perdieron la vida Ximena Guzmán y José Muñoz.

"Por los hechos ocurridos ayer en la Ciudad de México, a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, que sepa que no está sola. El día de ayer estuve unos minutos con ella y estuvo aquí en Palacio Nacional. Estuvimos platicando, abrazándola y que sepa que no está sola, que el Gobierno de la Ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo", destacó en la Mañanera del Pueblo.