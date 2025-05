Alcalde no ve inconveniente en que aspirantes a observadores electorales estén afiliados a Morena

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó este miércoles que no ve ninguna irregularidad en que personas afiliadas a su partido se hayan registrado como aspirantes a observadores electorales para las próximas elecciones del Poder Judicial, aunque subrayó que el Instituto Nacional Electoral (INE) es la instancia encargada de acreditar o rechazar dichas solicitudes.

En conferencia de prensa, Alcalde aclaró que Morena no está involucrado en el proceso de elección de integrantes del Poder Judicial y que existe una línea clara entre el partido y dicho proceso: “No estamos favoreciendo ni orientando a que se vote por uno u otro candidato”.

Respecto a los registros de observadores electorales, señaló que más de 200 mil personas se han inscrito, y que si entre ellas hay militantes de Morena, no representa un problema. "No le vemos ninguna irregularidad. En todo caso es el INE el que está identificando eso y no dándole la acreditación", explicó.

Líder de Morena determina que 20 mil solicitantes están afiliados a otros partidos

Indicó además que el INE ha informado que alrededor de 20 mil solicitantes están afiliados a partidos políticos, aunque no se precisó cuántos corresponden a Morena. “En poco tiempo vamos a tener más de 10 millones de afiliados. Yo no sé si en un futuro alguno de ellos quiera ser observador, pero por lo menos ahora no lo puede ser porque el INE los identifica como afiliados”, agregó.

Finalmente, sostuvo que el tema podría abrir un debate más amplio sobre la participación ciudadana en estos procesos, especialmente en un contexto donde la militancia en partidos es masiva.