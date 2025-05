Venados rescatados en Arteaga son diagnosticados con anemia y deformaciones

Los venados cola blanca asegurados por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) en el municipio de Arteaga, cuentan con diagnósticos de anemia y deformaciones físicas, debido a una deficiente alimentación y su consanguinidad, reveló Julio César Medina Ávila, director del Zoológico de Morelia “Benito Juárez”.

Luego de que 39 venados que habitaban en un criadero ilegal, fueran asegurados por la PROFEPA, el pasado 17 de mayo, 23 de estos ejemplares arribaron al Zoológico de Morelia para entrar en cuarentena y ser sometidos a análisis médicos para conocer su estado de salud. Aunque aún no han concluido las revisiones de los zootecnistas, los ejemplares han dado señales de no estar en condiciones óptimas.

Zoológico de Morelia no cuenta con el espacio necesario

“Hasta ahorita de lo que es visible, es muy evidente la consanguinidad, tiene un alto grado de consanguinidad, que eso representa finalmente sobrecrecimiento, por ejemplo, de las pezuñas, las pezuñas del venado son chiquitas, algunos traen las pezuñas muy largas, algunos caminan erráticamente, el tamaño es muy pequeño, por ejemplo se pueden tener patologías a nivel medular, porque algunos están chuequitos, al primer venado que se le extrajo sangre tiene anemia y tiene leucopenia, es una reacción del sistema inmunológico a muchas cosas”, explicó Medina Ávila.

Autoridades contemplaron liberarlos a su hábitat natural tras su tratamiento médico

FOTO: Profepa

El espacio en el que se encontraban, señaló, era pequeño y en general, no contaba con las instalaciones adecuadas. Luego de que se logre rehabilitar a los ejemplares, se buscará un hogar definitivo; no se descarta que los venados sean liberados de manera controlada en un hábitat natural, pues el zoo de Morelia, reconoció su director, no cuenta con espacio suficiente para albergar a los 23 animales, aunado a que ya hay otros 16 venados de esta misma especie.

“Hay muchas Umas (Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre) en el estado, las comunidades indígenas que cuidan mucho de estos animalitos, ¿por qué no darles la oportunidad a ellos de que repoblen nuestros bosques y sierras? Pero es un protocolo que la PROFEPA decidirá”, concluyó.

