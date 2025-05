Secretaría de Gobernación niega nuevos permisos para casinos

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, manifestó que no se han otorgado nuevos permisos para operar casinos. En la conferencia de prensa matutina, detalló que se reunió con casineros y permisionarios a los que les recalcó que no se permitirán actos de corrupción, tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales, además de que se trabaja para actualizar el marco legal que data de 1947.

"Primero quiero decir que en esta administración no se ha dado absolutamente ningún permiso nuevo permiso. En la administración anterior sí, hubo algunos, pero no fueron porque los secretarios o los encargados hayan querido dar este permisos, son orden de jueces, pero está en investigación cómo se dieron y cuáles fueron las acciones, no es una cosa definida porque no se han abierto nuevos, muchas veces lo solicitan y los dejan ahí como para la especulación, señaló.



La secretaría de Gobernación explicó que se está investigando los permisos para casinos que se otorgaron por orden de un juez. Señaló que sostuvo un encuentro con casineros y permisionarios para enfatizar que no se permitirán actos de corrupción en la dependencia.

“Una, les dije por delante que no iba a permitir ningún acto de corrupción con mi personal, así directo y que aquellos casineros que hicieran actos de corrupción con el personal les iba a cerrar los casinos y que a los servidores públicos pues iba a actuar en consecuencia. Se acababa la corrupción, que nosotros no tenemos ningún tema de intereses en los casinos ni mucho menos, y que tampoco se iban a permitir nuevos permisos”, puntualizó.

Señaló que se estableció el compromiso de que se revisará la ley en la materia “porque es una de sus peticiones dado que la ley viene de 1947, que íbamos a revisar la ley y que el gobierno tiene especial interés en que se pues que se regularice digamos el tema de los amparos y muchos más, porque lo que queremos, pues son ingresos a las arcas del gobierno”.

