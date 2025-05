Rompe el silencio repartidor que dejó rosas rosas con mensaje de "perdón" en el salón de Valeria Márquez

Días después del trágico asesinato de Valeria Márquez, propietaria del salón de belleza Blossom the Beauty Lounge, rompió el silencio un presunto repartidor que fue enviado a la estética de la influencer para dejar unas misteriosas rosas rojas con un mensaje de "perdón". Ante las cámaras de medios de comunicación, el sujeto negó estar relacionado con las flores y explicó que trabaja en una florería y únicamente estaba atendiendo la solicitud de un cliente, quien pidió que el ramo fuera dejado en la escena del crimen.

El salón de belleza Blossom the Beauty Lounge, aún acordonado por las autoridades, se ha convertido en un improvisado altar en memoria de la víctima, donde amigos, vecinos y seguidores han dejado velas, cartas y flores. Sin embargo, la presencia de un ramo de flores con una cinta que dice "perdón" atrajo la atención de miles de internautas, quienes se preguntan si la persona que las envió podría estar relacionado con el feminicidio.

Este inesperado obsequio fue entregado el pasado lunes 19 de mayo y ha marcado un nuevo giro en la investigación. El ramo, compuesto por rosas y envuelto en papel negro, no solo destacaba por su apariencia lúgubre, sino por la palabra que lo acompañaba: "perdón", lo que ha llevado a las autoridades a considerarlo como un posible mensaje del autor del crimen o de alguien relacionado con los hechos.

¿Qué dijo el repartidor que entregó las flores?

El ramo fue dejado en el salón de la joven. Foto: IG / Valeria Márquez

En entrevista con medios locales, el repartidor que entregó el ramo indicó que el arreglo floral fue solicitado a la florería donde trabaja. El hombre no reveló el nombre de la persona que lo pidió, pero sí dijo que tomó varias fotografías para probar que ya había entregado el ramo a fuera del salón de belleza. Por ahora, las autoridades han informado que tienen conocimiento de este hecho y que será investigado, puesto que podría ser una pieza clave para encontrar a los responsables del feminicidio.

El feminicidio ocurrió mientras Valeria realizaba una transmisión en vivo desde su salón, donde compartía con sus seguidores su rutina y productos de belleza. En medio del video, se escucharon los disparos que acabaron con su vida, un acto que no solo estremeció a sus espectadores en tiempo real, sino que trascendió a medios internacionales, donde su caso ha sido comparado con el de otras creadoras de contenido que han sido asesinadas en América Latina.

Investigaciones siguen en curso

Siguen las investigaciones. Foto: IG / Valeria Márquez.

Tras el crimen, el salón fue clausurado por las autoridades y permanece tal como quedó tras el ataque. Decenas de personas han arribado al lugar para dejar ofrendas y regalos a la creadora de contenido. Dentro del establecimiento es posible ver los espejos rotos y otros elementos personales de Valeria, los cuales siguen allí, tal como los dejó el último día que estuvo en dicho establecimiento, antes de ser asesinada por supuestos sicarios

Las autoridades no han descartado ninguna hipótesis, y aunque se ha especulado sobre la posible implicación de figuras del crimen organizado, hasta ahora no se ha confirmado la responsabilidad de ninguna persona en particular. De acuerdo con fuentes cercanas a la Fiscalía del Estado de Jalisco, la investigación se encuentra en curso y ya se ha llamado a declarar a varias personas cercanas a Valeria.