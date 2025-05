Ricardo Monreal condena asesinato de colaboradores de Clara Brugada; pide no especular

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó señalar que el narcotráfico este detrás del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la mandataria capitalina, Clara Brugada.

En conferencia de medios, el también coordinador de Morena, expresó que hay que esperar a que se lleve a cabo la investigación de las autoridades correspondientes, ya que especular sobre las causas de este lamentable hecho, sería irresponsable.

"Vamos a esperar, no quisiera yo especular porque son asuntos delicados y es muy irresponsable tratar a unas horas sin ser investigador ni ministerio público especular en hechos tan delicados como el que ocurrió”, indicó.

Se le preguntó si los hechos que podrían dar cuenta de una ejecución en la Calzada de Tlalpan, la mañana de este martes, sería un mensaje del narcotráfico que opera en la capital del país.

“No es que yo no puedo asegurar una cosa tan delicada, sería irresponsable de mi parte ya especular sobre móviles o quién está detrás de eso, me parece que nadie, ni medios de comunicación, ni periodistas, ni analistas políticos en dos horas ya dar por definitivo una especulación que afectará la investigación y contaminará más a la opinión pública”, dijo.

Tras expresar sus condolencias y condenar el asesinato, Monreal Ávila, confió en que avancen las investigaciones, se conozcan las causas por las que se perpetró el crimen y que las autoridades den con el paradero del autor intelectual y el material “que esté detrás de estos crímenes horrendos, que nos generan preocupación e indignación”.

También señaló que, con estos condenables hechos, sería momento de reflexionar si es o no prudente, designar seguridad a los representantes populares y servidores públicos.

“Pero obviamente, esto tendrá que reflexionarse, si hace reflexionar a todas las personas que estamos realizando un servicio público, vamos a ver qué sucede, yo no he tomado ninguna decisión, voy a seguir igual, no tengo ninguna persona que tenga por objeto cuidarme ni a mí ni a mi familia”.