Rescatan a tlacuache embarazada, la estaban quemando en Puebla

Un tlacuache hembra embarazada fue quemado por un desconocido en San Martín Texmelucan, Puebla, por lo que vecinos de la zona reaccionaron rápido para salvarla y a dos ejemplares más que se encontraban en un árbol cercano, según medios locales que hicieron un llamado a las autoridades.

El caso sucedió este martes 20 de mayo de 2025, pues ciudadanos atendieron a un tlacuache que se encontraba herida en la calle Necaxa, con altura de La Paz, en la colonia La Purísima, en San Martín Texmelucan, en Puebla, por lo que decidieron salvaguardarla rápidamente.

Los denunciantes afirman que el tlacuache presentaba quemaduras en el costado derecho de su cuerpo y parte de sus patas, por lo que intentaron darle agua y apoyo. Además de que los mismos vecinos encontraron a dos tlacuaches que se resguardaban en un árbol cercano para evitar que fueran atacados.

Los vecinos exigen justicia luego de que se dieran cuenta de que el tlacuache está preñada, por lo que además también piden ayuda a veterinarios del área y autoridades para garantizar que pueda ser reubicada y garantizar su pronta recuperación luego de ser agredida y quemada.

uD83DuDE21|| ¡Indignante! Intentaron quemar a un tlacuache preñado en San Martín Texmelucan, casi esquina con Necaxa, en La Paz. Gracias a la rápida intervención de vecinos, se logró rescatar a otros dos tlacuachitos que estaban en un árbol cercano uD83DuDC3EuD83DuDD25 pic.twitter.com/D1BaUdtVdk — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) May 20, 2025

¿Qué pasó con el tlacuache embarazada que fue quemada en Puebla?

Luego de la denuncia, el Instituto de Bienestar Animal Puebla con esto a la cuenta que hizo el reporte en busca de encontrar al culpable y poder saber cuál de los 3 tlacuaches encontrados en la zona de San Martín Texmelucan, así como darle el seguimiento correspondiente.

“Buenas tardes, nos podrían ayudar compartiéndonos vía mensaje directo el número de contacto de la persona que realiza el reporte, para poder brindarle atención y seguimiento, por favor.”, dijo la cuenta oficial del IBA en Puebla.

Así respondió Instituto de Bienestar Animal Puebla/Créditos: Captura de Pantalla de X

Cabe destacar que los tlacuaches no son animales peligrosos, no son agresivos por naturaleza y en su caso no atacan a los humanos, no transmiten tampoco enfermedades graves a las personas, en su caso solo llegan a morder o rasguñar si son amenazados y es en defensa propia.

También son útiles, pues controlan plagas de insectos así como de otras especies, inclusive llegan a ser domesticados para ser una mascota, pero hay que recalcar que deben ser tratados con respeto y no ser molestados en ningún caso, en caso de ver alguno puedes llamar al 9-1-1 para poder contactarse con el IBA.

TJM