Pide Sheinbaum no especular sobre el asesinato de los dos colaboradores de Brugada

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no especular tras el ataque contra Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como a su asesor, José Muñoz. Al final de la conferencia de prensa, dijo que hay que esperar el resultado de las investigaciones.

Señaló que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se mantendrá en coordinación con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, sobre este caso.

Durante la conferencia se le preguntó si los dos servidores públicos fueron víctimas de alguna amenaza; sin embargo, la mandataria pidió no especular sobre el caso.

"No tenemos… Yo creo que no hay que especular, y no tenemos conocimiento, son personas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, no, no usan ni siquiera vigilancia, nada, pues, son compañeros... Y hay que ver la investigación para poder pues conocer cuál es la causa y apoyar en todo lo que podamos", dijo.