Pensión Bienestar para adultos mayores: ¿En qué cajeros puedes sacar los 6,200 pesos sin pagar comisión?

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores ya comenzó a ser depositada para las personas mayores de 65 años de edad en todo el país. Los 6,200 pesos que cada bimestre caen en las cuentas del Banco del Bienestar de los beneficiarios, no necesariamente pueden ser retirados en exclusiva en dicha institución.

Las personas adultas mayores pueden hacer uso del dinero en efectivo del pago del depósito de la Pensión Bienestar en otros bancos que no son del Banco del Bienestar; sin embargo, puede que tengan que pagar alguna comisión extra para poder retirar el dinero en efectivo.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una serie de recomendaciones para programar las disposiciones de dinero en efectivo, por lo cual sugiere principalmente retirar sólo la cantidad indispensable, para no gastar de más, ni visitar el cajero más veces de lo necesario.

¿Cuáles cajeros no cobran comisión para retirar la Pensión Bienestar?

La tarjeta del Bienestar puede ser usada en otros bancos. Foto: Freepik / El Heraldo de México

El Banco del Bienestar es la institución financiera que asegura una comisión de cero pesos para la sacar dinero en efectivo, aunque hay la opción de otro instituto a través de los cajeros de Telecomm; sin embargo, pueden aplicar una pequeña comisión.

Solo en los cajeros del Banco del Bienestar no aplica el cobro para disponer el efectivo de la Pensión Bienestar; sin embargo en los demás bancos sí es posible sacar el dinero en efectivo de la tarjeta del Banco del Bienestar, pero de acuerdo con cada banco, se cobra una comisión.

Cada que se use la tarjeta del Bienestar en los cajeros automáticos, la Condusef recomienda: verificar que no existan elementos ajenos o extraños instalados en la ranura lectora de la tarjeta, además de cubrir el teclado al digitar tu Número de Identificación Personal (NIP) y no aceptar ayuda de extraños para realizar las operaciones.