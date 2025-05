Monreal defiende viaje a China de Gutiérrez Luna: "no pagó la Cámara de Diputados ni boletos, ni viáticos"

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal defendió el viaje que realizó a China, el todavía presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, acompañado de su esposa, la también diputada federal, Diana Karina Barreras Samaniego.

Cuestionado al respecto, el también coordinador de Morena indicó que el viaje se realizó a invitación expresa de la embajada China, la cual también recibió, y aclaró que no se utilizaron recursos de la Cámara baja para llevarlo a cabo.

"Yo decliné la invitación, porque hay bastante trabajo aquí, pero él la aceptó y me lo consultó, quiero decirle, y yo le di libertad para que cumpliera. No se sufraga un solo cinco de la Cámara. No pagó la Cámara de Diputados ni boletos, ni viáticos, ni viajes", informó.

Monreal respalda a la Marina y critica uso político de tragedia del buque Cuauhtémoc

Tras señalar que declinó la invitación de la Embajada China, Monreal Ávila descartó que vaya a pasar como con otros viajes que se han hecho en el Senado de la República en los que señalan que no se ocupan recursos del presupuesto público, pero al final, los gastos son exorbitantes.

Descartan gastos exorbitantes, Monreal defiende visita de Gutiérrez Luna

“- ¿No va a pasar lo de Noroña?-

No, no, no, no. Y Sergio Gutiérrez Luna… Está la Cámara en receso y puede el diputado actuar como se crea conveniente. No es un viaje de placer. Entiendo que es un viaje de trabajo, de intercambio, y además son, creo, 5 o 6 días. Es muy rápido, muy pesado viajar hasta allá y solo estar 5 días”, dijo.

Insistió en que Sergio Gutiérrez Luna es un buen servidor público y ha sido un buen presidente de la Mesa Directiva, e insistió en que acudió a una reunión de trabajo a celebrarse con el presidente de la Asamblea Nacional China.

Abundó que espera que al regreso de su viaje, el también legislador del Grupo Parlamentario de Morena, aclare todos los detalles e informe de los logros obtenidos durante su visita a aquel país.

