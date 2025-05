¿Lunes 26 de mayo es feriado? Esto dice la Ley Federal del trabajo

Llegamos a la recta final de mayo; ahora sí, la última semana del mes está a nada de comenzar y aunque se tuvieron muchos días en los que las actividades pudieron verse interrumpidas aún sin ser festivos o marcados como de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT), llegamos al inicio del fin del primer semestre del 2025.

Ante ello, te compartimos lo establecido en la LFT respecto a esa última semana de mayo, específicamente del lunes 26, para que sepas si se considera feriado —o no— y qué es lo que dice la ley. El 26 de mayo de 1910, se expidió el decreto que crea la Universidad Nacional, por parte del entonces secretario de Instrucción Pública, Justo Sierra Méndez, de acuerdo a lo informado en el sitio oficial del Gobierno de México.

Unos años antes, en 1977, también en 26 de mayo, el Palacio de Lecumberri se nombra como nueva sede del Archivo General de la Nación. Ante estas fechas importantes en la historia de México, ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo?

Crédito: Cuartoscuro.

¿El lunes 26 de mayo es feriado en México?

La Ley Federal del Trabajo no establece el lunes 26 de mayo como día feriado o de descanso obligatorio, por lo que no hay suspensión de actividades para el inicio de la última semana del mes. Si tenías planeado tomarte un último fin de semana de descanso largo, te informamos que esto no será posible al no ser considerado festivo por ley.

El último día de descanso obligatorio establecido por la LFT fue el pasado 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajo; aunque pudieron haberse suspendido parcialmente actividades el 10 de mayo por el Día de las Madres o el 15 de mayo por el Día del Maestro, sólo es una fecha la que la ley considera como festiva y es el primer día de mes.

Crédito: Cuartoscuro.

¿Cuándo es el siguiente feriado del 2025?

De acuerdo al calendario establecido por la LTF, faltan algunos meses para el siguiente día de descanso obligatorio, pues será hasta el 16 de septiembre, en conmemoración de la Independencia de México, que habrá un día festivo a nivel nacional en nuestro país.

El posterior será el 17 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana y el último del 2025 será el 25 de diciembre, correspondiente a Navidad.

En cuanto a las y los estudiantes de educación básica en México, el siguiente día de suspensión de actividades en mayo será el viernes 30, debido al tradicional viernes de Consejo Técnico Escolar.