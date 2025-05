¿Infierno en la Tierra? Registra Ciudad Valles sensación térmica de 50 grados

Este 20 de mayo, los termómetros en Ciudad Valles marcaron 43 grados centígrados, aunque lo más alarmante fue la sensación térmica, que alcanzó los 50°C. Mientras en otros puntos del país las alertas se encienden y se activan protocolos, en esta ciudad de la Huasteca Potosina la gente sale a trabajar como cualquier otro día, sin sombra que los proteja.

A pesar de vivir jornadas abrasadoras, Ciudad Valles no aparece en los registros oficiales como una de las ciudades más calurosas del país. Sin embargo, su clima tropical y la intensa humedad provocan que las temperaturas se sientan aún más severas, afectando a miles de trabajadores, desde vendedores ambulantes hasta repartidores y albañiles, que enfrentan el sol sin más defensa que una gorra y una botella de agua.

“Aquí no hay pausa. Si no sales a ganarte el pan, no comes. El calor pasa a segundo plano cuando hay necesidad”, dice Javier, un trabajador del centro.