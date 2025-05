DIF de Nuevo León rompe mitos sobre REQUISITOS para adoptar menores

La adopción es un proceso en que niños, niñas y adolescentes que rompieron lazos con su familia biológica son reasignados a una familia que sea capaz de cuidar de ellos, esto a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, en el estado de Nuevo León esta institución está dirigida por Mariana Rodríguez Cantú, la esposa del gobernador Samuel García.

En redes sociales, Mariana pidió a las personas que se inscribieran para adoptar a menores, mientras respondía preguntas recurrentes en este proceso, y rompiendo algunos de los mitos que existen alrededor de la adopción.

En una serie de historias de Instagram, Mariana aclaró que para poder adoptar a un menor en Nuevo León es necesario ser mayor de edad y comprobar estabilidad económica, sin embargo, no se necesita que el adoptante sea una pareja o estén casados legalmente, ya que se puede iniciar el proceso como soltero.

Además dijo que no es necesario que las personas interesadas vivan en el estado de Nuevo León, y se puede realizar en cualquier otro estado o incluso, de forma internacional. Además aseguró que este proceso no es tardado, sin embargo, buscan que las familias sean lo que el menor necesita.

Finalmente, la titular del DIF pidió a las personas que intenten adoptar que recuerden que los niños no se pueden elegir y que cada uno de los que se encuentran en el DIF tiene su propia historia, la cual puede ser muy difícil para haber sido retirados de sus padres o familias.

“Muchas veces nos ponen hasta el color de ojos que quieren que tengan sus hijos y así no funciona ni en el embarazo. Hay que entender por qué los niños del DIF están en el DIF, porque también nos tocó hace poquito una situación en que me decían: yo no quiero que su mamá haya consumido nada en el embarazo, que no haya sufrido ningún tipo de abuso, que no tenga ningún problema psiquiátrico… pues se me hace que el DIF no es la institución”, aclaró Mariana.