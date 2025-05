Condenan políticos potosinos atentado contra colaboradores de Clara Brugada

Todas las fuerzas políticas en San Luis Potosí condenaron los asesinatos de la secretaria particular y un asesor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, exigieron resultados inmediatos.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Sara Rocha, lamentó que en los últimos años haya fallado la estrategia en materia de seguridad pública, donde no hay coordinación en los tres órdenes de gobierno para evitar este tipo de atentados, por lo que urgió al gobierno federal a que ponga un alto.

“Es urgente que el gobierno federal ya se aplique, haga lo que tenga que hacer, si no puede que pida ayuda al gobierno de Estados Unidos, al final del día así es como están trabajando, si el gobierno de Estados Unidos no viene y les dice qué hacer no hubieran retomado las políticas públicas de seguridad", expuso.